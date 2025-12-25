https://1prime.ru/20251225/gosduma-865895612.html

В Госдуме предложили приостановить эксперимент по продаже энергетиков

В Госдуме предложили приостановить эксперимент по продаже энергетиков - 25.12.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили приостановить эксперимент по продаже энергетиков

Депутаты Госдумы предложили приостановить эксперимент по дистанционной продаже товаров с возрастными ограничениями, в том числе энергетиков, с использованием... | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T00:22+0300

2025-12-25T00:22+0300

2025-12-25T00:22+0300

бизнес

россия

экономика

рф

дмитрий гусев

госдума

кпрф

минцифры

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865895612.jpg?1766611322

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили приостановить эксперимент по дистанционной продаже товаров с возрастными ограничениями, в том числе энергетиков, с использованием биометрических данных. Обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустин имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами письма стали председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"). В обращении указывается, что в ходе заседания межфракционного "круглого стола" комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства от представителей Минцифры и Центра биометрических технологий участникам "круглого стола" стало известно о реализации "пилотного проекта" по дистанционной продаже товаров с возрастными ограничениями, в том числе энергетиков, при обязательном подтверждении возраста покупателя через государственную информационную систему единую биометрическую систему. "Считаем, что даже в случае наличия всех…документов и соответствия их прохождения нормативным правилам рассмотрения и утверждения, данный эксперимент должен быть прекращён решением Правительства РФ на основании п.2.2.а ст.17 № 523-Ф3", - сказано в документе. По мнению депутатов, расширение дистанционной торговли такими товарами противоречит государственной политике в сфере охраны здоровья населения и особенно несовершеннолетних, а также может негативно сказаться на демографических показателях и традиционных духовно-нравственных ценностях.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, дмитрий гусев, госдума, кпрф, минцифры