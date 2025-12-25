https://1prime.ru/20251225/gosduma-865895612.html
В Госдуме предложили приостановить эксперимент по продаже энергетиков
бизнес
россия
экономика
рф
дмитрий гусев
госдума
кпрф
минцифры
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили приостановить эксперимент по дистанционной продаже товаров с возрастными ограничениями, в том числе энергетиков, с использованием биометрических данных.
Обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустин имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами письма стали председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").
В обращении указывается, что в ходе заседания межфракционного "круглого стола" комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства от представителей Минцифры и Центра биометрических технологий участникам "круглого стола" стало известно о реализации "пилотного проекта" по дистанционной продаже товаров с возрастными ограничениями, в том числе энергетиков, при обязательном подтверждении возраста покупателя через государственную информационную систему единую биометрическую систему.
"Считаем, что даже в случае наличия всех…документов и соответствия их прохождения нормативным правилам рассмотрения и утверждения, данный эксперимент должен быть прекращён решением Правительства РФ на основании п.2.2.а ст.17 № 523-Ф3", - сказано в документе.
По мнению депутатов, расширение дистанционной торговли такими товарами противоречит государственной политике в сфере охраны здоровья населения и особенно несовершеннолетних, а также может негативно сказаться на демографических показателях и традиционных духовно-нравственных ценностях.
