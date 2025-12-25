Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме оценили возможность регулирования цен на жилье - 25.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251225/gosduma-865896165.html
В Госдуме оценили возможность регулирования цен на жилье
В Госдуме оценили возможность регулирования цен на жилье - 25.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме оценили возможность регулирования цен на жилье
Модель регулирования цен на социально значимые товары вряд ли применима к рынку недвижимости, рассказал в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T00:46+0300
2025-12-25T00:46+0300
россия
анатолий аксаков
эльвира набиуллина
госдума
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865896165.jpg?1766612776
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Модель регулирования цен на социально значимые товары вряд ли применима к рынку недвижимости, рассказал в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Российское законодательство позволяет правительству вводить предельные розничные цены на социально значимые товары на срок не более 90 календарных дней для стабилизации ситуации на потребительском рынке. То есть это временные меры для сдерживания резких скачков цен. "Эта модель вряд ли применима к рынку недвижимости. Очевидно, что при регулировании цен на жилье государству придется тратить на это огромные ресурсы. И как бы нам этого ни хотелось, бюджет такие объемы субсидирования просто не потянет", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос, стоит ли государству регулировать цены на жилье наподобие регулирования цен на социально значимые товары. Единственным рациональным решением для рынка жилья Аксаков считает строгие целевые ипотечные программы, которые помогают приобрести жилье наиболее нуждающимся. Похожей позиции по адресности льготных программ придерживаются и в ЦБ. Ранее в декабре председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что любая льготная программа влияет на спрос и цены, поэтому ЦБ всегда выступал за то, чтобы льготные программы были очень целевыми, сконцентрированными на приоритетах и не приводить к перекосам на рынке жилья.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, анатолий аксаков, эльвира набиуллина, госдума, банк россия, банк россии
РОССИЯ, Анатолий Аксаков, Эльвира Набиуллина, Госдума, банк Россия, Банк России
00:46 25.12.2025
 
В Госдуме оценили возможность регулирования цен на жилье

Депутат Аксаков: модель регулирования цен на жилье вряд ли применима к рынку недвижимости

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Модель регулирования цен на социально значимые товары вряд ли применима к рынку недвижимости, рассказал в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Российское законодательство позволяет правительству вводить предельные розничные цены на социально значимые товары на срок не более 90 календарных дней для стабилизации ситуации на потребительском рынке. То есть это временные меры для сдерживания резких скачков цен.
"Эта модель вряд ли применима к рынку недвижимости. Очевидно, что при регулировании цен на жилье государству придется тратить на это огромные ресурсы. И как бы нам этого ни хотелось, бюджет такие объемы субсидирования просто не потянет", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос, стоит ли государству регулировать цены на жилье наподобие регулирования цен на социально значимые товары.
Единственным рациональным решением для рынка жилья Аксаков считает строгие целевые ипотечные программы, которые помогают приобрести жилье наиболее нуждающимся.
Похожей позиции по адресности льготных программ придерживаются и в ЦБ. Ранее в декабре председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что любая льготная программа влияет на спрос и цены, поэтому ЦБ всегда выступал за то, чтобы льготные программы были очень целевыми, сконцентрированными на приоритетах и не приводить к перекосам на рынке жилья.
 
РОССИЯАнатолий АксаковЭльвира НабиуллинаГосдумабанк РоссияБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала