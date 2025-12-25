https://1prime.ru/20251225/gosduma-865896165.html

В Госдуме оценили возможность регулирования цен на жилье

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Модель регулирования цен на социально значимые товары вряд ли применима к рынку недвижимости, рассказал в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Российское законодательство позволяет правительству вводить предельные розничные цены на социально значимые товары на срок не более 90 календарных дней для стабилизации ситуации на потребительском рынке. То есть это временные меры для сдерживания резких скачков цен. "Эта модель вряд ли применима к рынку недвижимости. Очевидно, что при регулировании цен на жилье государству придется тратить на это огромные ресурсы. И как бы нам этого ни хотелось, бюджет такие объемы субсидирования просто не потянет", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос, стоит ли государству регулировать цены на жилье наподобие регулирования цен на социально значимые товары. Единственным рациональным решением для рынка жилья Аксаков считает строгие целевые ипотечные программы, которые помогают приобрести жилье наиболее нуждающимся. Похожей позиции по адресности льготных программ придерживаются и в ЦБ. Ранее в декабре председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что любая льготная программа влияет на спрос и цены, поэтому ЦБ всегда выступал за то, чтобы льготные программы были очень целевыми, сконцентрированными на приоритетах и не приводить к перекосам на рынке жилья.

