Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для социально уязвимых россиян - 25.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251225/gosduma-865898273.html
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для социально уязвимых россиян
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для социально уязвимых россиян - 25.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для социально уязвимых россиян
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести налоговый вычет для социально уязвимых россиян с расходов на аренду жилья. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T04:20+0300
2025-12-25T04:20+0300
недвижимость
финансы
россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865898273.jpg?1766625631
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести налоговый вычет для социально уязвимых россиян с расходов на аренду жилья. Обращение на имя министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. "В целях снижения финансовой нагрузки на граждан и стимулирования решения жилищного вопроса предлагаем рассмотреть закрепления за социально не защищенными категориями населения (студентами, пенсионерами, инвалидами всех групп) права на налоговый вычет в размере фактически понесенных расходов на аренду жилья", - сказано в письме. Размер вычета, согласно инициативе, может быть ограничен суммой, эквивалентной 50% от среднерыночной стоимости аренды в регионе. "Съёмная квартира сегодня стоит немалых денег. Для иногородних студентов и семей с детьми это самая главная статья расходов", - сказал Миронов РИА Новости. Лидер партии привел данные Росстата, согласно которым средняя зарплата в стране составляет около 73 тысяч рублей в год, а среднероссийская стоимость одного квадратного метра жилья в новостройке – примерно 196 тысяч рублей. "Для снижения чрезмерной финансовой нагрузки и поддержки граждан с низкими доходами "Справедливая Россия" предлагает ввести специальный налоговый вычет с оплаты на аренду жилья", - добавил он. В беседе с РИА Новости Лантратова отметила, что, по ее мнению, существующая система налоговых вычетов не учитывает реалии. "Пятьсот рублей для инвалида детства — это капля в море, а многодетные семьи, где один из родителей не трудоустроен официально, вовсе теряют право на поддержку. Считаем, что предлагаемая нами мера социальной поддержки послужит реализации национальных целей в области демографии, жилищной политики и повышения качества жизни", - добавила глава думского комитета.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, финансы, россия, росстат
Недвижимость, Финансы, РОССИЯ, Росстат
04:20 25.12.2025
 
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для социально уязвимых россиян

Депутаты от СР предложили ввести налоговый вычет для социально уязвимых россиян

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести налоговый вычет для социально уязвимых россиян с расходов на аренду жилья.
Обращение на имя министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
"В целях снижения финансовой нагрузки на граждан и стимулирования решения жилищного вопроса предлагаем рассмотреть закрепления за социально не защищенными категориями населения (студентами, пенсионерами, инвалидами всех групп) права на налоговый вычет в размере фактически понесенных расходов на аренду жилья", - сказано в письме.
Размер вычета, согласно инициативе, может быть ограничен суммой, эквивалентной 50% от среднерыночной стоимости аренды в регионе.
"Съёмная квартира сегодня стоит немалых денег. Для иногородних студентов и семей с детьми это самая главная статья расходов", - сказал Миронов РИА Новости.
Лидер партии привел данные Росстата, согласно которым средняя зарплата в стране составляет около 73 тысяч рублей в год, а среднероссийская стоимость одного квадратного метра жилья в новостройке – примерно 196 тысяч рублей.
"Для снижения чрезмерной финансовой нагрузки и поддержки граждан с низкими доходами "Справедливая Россия" предлагает ввести специальный налоговый вычет с оплаты на аренду жилья", - добавил он.
В беседе с РИА Новости Лантратова отметила, что, по ее мнению, существующая система налоговых вычетов не учитывает реалии.
"Пятьсот рублей для инвалида детства — это капля в море, а многодетные семьи, где один из родителей не трудоустроен официально, вовсе теряют право на поддержку. Считаем, что предлагаемая нами мера социальной поддержки послужит реализации национальных целей в области демографии, жилищной политики и повышения качества жизни", - добавила глава думского комитета.
 
НедвижимостьФинансыРОССИЯРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала