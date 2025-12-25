https://1prime.ru/20251225/gosduma-865898273.html

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для социально уязвимых россиян

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для социально уязвимых россиян

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести налоговый вычет для социально уязвимых россиян с расходов на аренду жилья. Обращение на имя министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. "В целях снижения финансовой нагрузки на граждан и стимулирования решения жилищного вопроса предлагаем рассмотреть закрепления за социально не защищенными категориями населения (студентами, пенсионерами, инвалидами всех групп) права на налоговый вычет в размере фактически понесенных расходов на аренду жилья", - сказано в письме. Размер вычета, согласно инициативе, может быть ограничен суммой, эквивалентной 50% от среднерыночной стоимости аренды в регионе. "Съёмная квартира сегодня стоит немалых денег. Для иногородних студентов и семей с детьми это самая главная статья расходов", - сказал Миронов РИА Новости. Лидер партии привел данные Росстата, согласно которым средняя зарплата в стране составляет около 73 тысяч рублей в год, а среднероссийская стоимость одного квадратного метра жилья в новостройке – примерно 196 тысяч рублей. "Для снижения чрезмерной финансовой нагрузки и поддержки граждан с низкими доходами "Справедливая Россия" предлагает ввести специальный налоговый вычет с оплаты на аренду жилья", - добавил он. В беседе с РИА Новости Лантратова отметила, что, по ее мнению, существующая система налоговых вычетов не учитывает реалии. "Пятьсот рублей для инвалида детства — это капля в море, а многодетные семьи, где один из родителей не трудоустроен официально, вовсе теряют право на поддержку. Считаем, что предлагаемая нами мера социальной поддержки послужит реализации национальных целей в области демографии, жилищной политики и повышения качества жизни", - добавила глава думского комитета.

