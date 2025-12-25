В Госдуме предложили увеличить лимит на подарки для учителей

https://1prime.ru/20251225/gosduma-865899617.html

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили увеличить лимит на подарки для учителей, медиков и работников организаций, оказывающих социальные услуги, с трех до десяти тысяч рублей. Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство разработан и направлен на заключение в правительство. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. "Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 575 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) направлен на увеличение предела допустимой стоимости подарка работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документах отмечается, что, согласно действующему законодательству, не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций. Данный запрет, как уточнили депутаты, был введен в качестве меры, направленной на предупреждение злоупотреблений при выполнении должностными лицами своих должностных обязанностей и, следовательно, на предотвращение коррупционных правонарушений, и предел допустимой стоимости подарка в размере трех тысяч рублей был установлен в 2008 году и с тех пор не менялся. "Вопросом разработки данной инициативы занималась также и моя коллега Татьяна Буцкая. Законопроект направлен в правительство, в ближайшее время планируется внести его на рассмотрение Госдумы. Мы получим заключение и подготовим итоговый текст проекта", - сказал Нилов РИА новости. Он рассказал, что почти 20 лет прошло с тех, пор как, можно было купить на три тысячи рублей и подарок, и цветы, и даже красивую упаковку. "Сегодняшняя инфляция и существенное снижение покупательной способности рубля привело к тому, что этот предупредительно-антикоррупционный "порог" категорически устарел. Поэтому разработана инициатива, предлагающая для нескольких категорий служащих поднять лимит до десяти тысяч рублей", - добавил политик. Такое увеличение, по словам Нилова, не приведёт к злоупотреблениям со стороны тех же врачей или учителей. "Зато позволит, например, в честь профессионального праздника скинуться всем классом на хороший букет, а преподавателю не волноваться за правовые последствия подобного подарка", - подытожил он.

