Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили увеличить лимит на подарки для учителей - 25.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251225/gosduma-865899617.html
В Госдуме предложили увеличить лимит на подарки для учителей
В Госдуме предложили увеличить лимит на подарки для учителей - 25.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили увеличить лимит на подарки для учителей
Депутаты Госдумы предложили увеличить лимит на подарки для учителей, медиков и работников организаций, оказывающих социальные услуги, с трех до десяти тысяч... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T06:51+0300
2025-12-25T06:51+0300
общество
экономика
бизнес
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865899617.jpg?1766634693
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили увеличить лимит на подарки для учителей, медиков и работников организаций, оказывающих социальные услуги, с трех до десяти тысяч рублей. Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство разработан и направлен на заключение в правительство. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. "Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 575 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) направлен на увеличение предела допустимой стоимости подарка работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документах отмечается, что, согласно действующему законодательству, не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций. Данный запрет, как уточнили депутаты, был введен в качестве меры, направленной на предупреждение злоупотреблений при выполнении должностными лицами своих должностных обязанностей и, следовательно, на предотвращение коррупционных правонарушений, и предел допустимой стоимости подарка в размере трех тысяч рублей был установлен в 2008 году и с тех пор не менялся. "Вопросом разработки данной инициативы занималась также и моя коллега Татьяна Буцкая. Законопроект направлен в правительство, в ближайшее время планируется внести его на рассмотрение Госдумы. Мы получим заключение и подготовим итоговый текст проекта", - сказал Нилов РИА новости. Он рассказал, что почти 20 лет прошло с тех, пор как, можно было купить на три тысячи рублей и подарок, и цветы, и даже красивую упаковку. "Сегодняшняя инфляция и существенное снижение покупательной способности рубля привело к тому, что этот предупредительно-антикоррупционный "порог" категорически устарел. Поэтому разработана инициатива, предлагающая для нескольких категорий служащих поднять лимит до десяти тысяч рублей", - добавил политик. Такое увеличение, по словам Нилова, не приведёт к злоупотреблениям со стороны тех же врачей или учителей. "Зато позволит, например, в честь профессионального праздника скинуться всем классом на хороший букет, а преподавателю не волноваться за правовые последствия подобного подарка", - подытожил он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, госдума
Общество , Экономика, Бизнес, Госдума
06:51 25.12.2025
 
В Госдуме предложили увеличить лимит на подарки для учителей

В Госдуме предложили увеличить лимит на подарки для учителей, медиков и медработников

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили увеличить лимит на подарки для учителей, медиков и работников организаций, оказывающих социальные услуги, с трех до десяти тысяч рублей.
Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство разработан и направлен на заключение в правительство. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 575 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) направлен на увеличение предела допустимой стоимости подарка работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах отмечается, что, согласно действующему законодательству, не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций.
Данный запрет, как уточнили депутаты, был введен в качестве меры, направленной на предупреждение злоупотреблений при выполнении должностными лицами своих должностных обязанностей и, следовательно, на предотвращение коррупционных правонарушений, и предел допустимой стоимости подарка в размере трех тысяч рублей был установлен в 2008 году и с тех пор не менялся.
"Вопросом разработки данной инициативы занималась также и моя коллега Татьяна Буцкая. Законопроект направлен в правительство, в ближайшее время планируется внести его на рассмотрение Госдумы. Мы получим заключение и подготовим итоговый текст проекта", - сказал Нилов РИА новости.
Он рассказал, что почти 20 лет прошло с тех, пор как, можно было купить на три тысячи рублей и подарок, и цветы, и даже красивую упаковку.
"Сегодняшняя инфляция и существенное снижение покупательной способности рубля привело к тому, что этот предупредительно-антикоррупционный "порог" категорически устарел. Поэтому разработана инициатива, предлагающая для нескольких категорий служащих поднять лимит до десяти тысяч рублей", - добавил политик.
Такое увеличение, по словам Нилова, не приведёт к злоупотреблениям со стороны тех же врачей или учителей. "Зато позволит, например, в честь профессионального праздника скинуться всем классом на хороший букет, а преподавателю не волноваться за правовые последствия подобного подарка", - подытожил он.
 
ЭкономикаОбществоБизнесГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала