2025-12-25T12:03+0300
2025-12-25T12:03+0300
бизнес
туризм
грузия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/19/865909310_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_d99dbb8d1e6b7d068d99f4a4e691a12d.jpg
ТБИЛИСИ, 25 дек - ПРАЙМ. Приезжающие в Грузию российские туристы стали более экономно тратить деньги, поскольку страна перестала быть бюджетной, сообщила РИА Новости гид Екатерина Таралашвили. "В целом стало приезжать больше бюджетных путешественников, особенно после пандемии. Если раньше российские туристы тратили в Грузии больше, то сегодня их расходы сократились. Причина — заметный рост цен на проживание в Грузии, питание и услуги, из-за чего туристы стали более сдержанно подходить к бюджету поездки", - сказала Таралашвили. По ее словам, туристы приезжают в страну парами, семьями или организованными группами, при этом групповые туры чаще всего ориентированы на более экономный формат отдыха. "Грузия уже не является бюджетной страной, однако направление остается востребованным. Можно предположить, что средний бюджет путешественника составляет... от 45 до 100 долларов в день, иногда и больше. Но, повторюсь, всё зависит от содержания тура, качества и расположения гостиниц, количества экскурсий, вида транспорта, уровня ресторанов и так далее", - добавила собеседница агентства.
грузия
бизнес, туризм, грузия
Бизнес, Туризм, ГРУЗИЯ
12:03 25.12.2025
 
Туристы из России стали более экономно тратить деньги в Грузии

Гид Таралашвили: Грузия перестала быть бюджетной страной для российских туристов

© РИА НовостиВид на Тбилиси
Вид на Тбилиси - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Вид на Тбилиси. Архивное фото
© РИА Новости
ТБИЛИСИ, 25 дек - ПРАЙМ. Приезжающие в Грузию российские туристы стали более экономно тратить деньги, поскольку страна перестала быть бюджетной, сообщила РИА Новости гид Екатерина Таралашвили.
"В целом стало приезжать больше бюджетных путешественников, особенно после пандемии. Если раньше российские туристы тратили в Грузии больше, то сегодня их расходы сократились. Причина — заметный рост цен на проживание в Грузии, питание и услуги, из-за чего туристы стали более сдержанно подходить к бюджету поездки", - сказала Таралашвили.
По ее словам, туристы приезжают в страну парами, семьями или организованными группами, при этом групповые туры чаще всего ориентированы на более экономный формат отдыха. "Грузия уже не является бюджетной страной, однако направление остается востребованным. Можно предположить, что средний бюджет путешественника составляет... от 45 до 100 долларов в день, иногда и больше. Но, повторюсь, всё зависит от содержания тура, качества и расположения гостиниц, количества экскурсий, вида транспорта, уровня ресторанов и так далее", - добавила собеседница агентства.
БизнесТуризмГРУЗИЯ
 
 
