https://1prime.ru/20251225/gruziya-865909482.html

Туристы из России стали более экономно тратить деньги в Грузии

Туристы из России стали более экономно тратить деньги в Грузии - 25.12.2025, ПРАЙМ

Туристы из России стали более экономно тратить деньги в Грузии

Приезжающие в Грузию российские туристы стали более экономно тратить деньги, поскольку страна перестала быть бюджетной, сообщила РИА Новости гид Екатерина... | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T12:03+0300

2025-12-25T12:03+0300

2025-12-25T12:03+0300

бизнес

туризм

грузия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/19/865909310_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_d99dbb8d1e6b7d068d99f4a4e691a12d.jpg

ТБИЛИСИ, 25 дек - ПРАЙМ. Приезжающие в Грузию российские туристы стали более экономно тратить деньги, поскольку страна перестала быть бюджетной, сообщила РИА Новости гид Екатерина Таралашвили. "В целом стало приезжать больше бюджетных путешественников, особенно после пандемии. Если раньше российские туристы тратили в Грузии больше, то сегодня их расходы сократились. Причина — заметный рост цен на проживание в Грузии, питание и услуги, из-за чего туристы стали более сдержанно подходить к бюджету поездки", - сказала Таралашвили. По ее словам, туристы приезжают в страну парами, семьями или организованными группами, при этом групповые туры чаще всего ориентированы на более экономный формат отдыха. "Грузия уже не является бюджетной страной, однако направление остается востребованным. Можно предположить, что средний бюджет путешественника составляет... от 45 до 100 долларов в день, иногда и больше. Но, повторюсь, всё зависит от содержания тура, качества и расположения гостиниц, количества экскурсий, вида транспорта, уровня ресторанов и так далее", - добавила собеседница агентства.

https://1prime.ru/20251223/krym-865831710.html

грузия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, грузия