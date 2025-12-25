Туристы из России стали более экономно тратить деньги в Грузии

https://1prime.ru/20251225/gruziya-865909482.html
ТБИЛИСИ, 25 дек - ПРАЙМ. Приезжающие в Грузию российские туристы стали более экономно тратить деньги, поскольку страна перестала быть бюджетной, сообщила РИА Новости гид Екатерина Таралашвили. "В целом стало приезжать больше бюджетных путешественников, особенно после пандемии. Если раньше российские туристы тратили в Грузии больше, то сегодня их расходы сократились. Причина — заметный рост цен на проживание в Грузии, питание и услуги, из-за чего туристы стали более сдержанно подходить к бюджету поездки", - сказала Таралашвили. По ее словам, туристы приезжают в страну парами, семьями или организованными группами, при этом групповые туры чаще всего ориентированы на более экономный формат отдыха. "Грузия уже не является бюджетной страной, однако направление остается востребованным. Можно предположить, что средний бюджет путешественника составляет... от 45 до 100 долларов в день, иногда и больше. Но, повторюсь, всё зависит от содержания тура, качества и расположения гостиниц, количества экскурсий, вида транспорта, уровня ресторанов и так далее", - добавила собеседница агентства.
