Путин назвал сферы, где ИИ будет заменять людей
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Есть сферы, в которых искусственный интеллект будет заменять людей, среди них оптовая и розничная торговля, финансовая и страховая деятельность, заявил президент России Владимир Путин. В ходе заседания Государственного совета он отметил, что в ближайшие семь лет необходимо вовлечь в экономику 12,2 миллиона человек. "Необходима также оптимизация отраслевой структуры занятости за счёт перераспределение трудовых ресурсов из сфер, где требуется и само по себе будет происходить снижение занятости, но это тоже уже понятно, какие это отрасли - там, где этот искусственный интеллект будет работать и заменять людей, это уже понятно, что будет происходить. Это оптовая и розничная торговля, финансовая и страховая деятельность, сектор государственного управления и некоторые другие", - сказал Путин.
