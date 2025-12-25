https://1prime.ru/20251225/ii-865914746.html

ИИ создаст новые вакансии, считает Путин

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Искусственный интеллект будет не только заменять работников, но и создавать новые вакансии, в том числе в инженерной сфере, заявил президент России Владимир Путин. "Расширение использования искусственного интеллекта в производственных процессах будет не только замещать отдельные операции, а значит и сотрудников, но и, как уже сказал, создавать новые рабочие места, такие, которые требуют умения ставить задачи и работать с данными, обладать инженерным мышлением, брать на себя ответственность ", - сказал Путин на заседании Государственного совета.

россия, владимир путин, технологии