ИИ создаст новые вакансии, считает Путин - 25.12.2025
ИИ создаст новые вакансии, считает Путин
ИИ создаст новые вакансии, считает Путин - 25.12.2025, ПРАЙМ
ИИ создаст новые вакансии, считает Путин
Искусственный интеллект будет не только заменять работников, но и создавать новые вакансии, в том числе в инженерной сфере, заявил президент России Владимир... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T15:26+0300
2025-12-25T15:26+0300
россия
владимир путин
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571471_0:247:2763:1801_1920x0_80_0_0_df8f16a76a6b719f96d1ce0db24bfeda.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Искусственный интеллект будет не только заменять работников, но и создавать новые вакансии, в том числе в инженерной сфере, заявил президент России Владимир Путин. "Расширение использования искусственного интеллекта в производственных процессах будет не только замещать отдельные операции, а значит и сотрудников, но и, как уже сказал, создавать новые рабочие места, такие, которые требуют умения ставить задачи и работать с данными, обладать инженерным мышлением, брать на себя ответственность ", - сказал Путин на заседании Государственного совета.
россия, владимир путин, технологии
РОССИЯ, Владимир Путин, Технологии
15:26 25.12.2025
 
ИИ создаст новые вакансии, считает Путин

Путин: ИИ создаст новые вакансии, в частности, в инженерии

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Искусственный интеллект будет не только заменять работников, но и создавать новые вакансии, в том числе в инженерной сфере, заявил президент России Владимир Путин.
"Расширение использования искусственного интеллекта в производственных процессах будет не только замещать отдельные операции, а значит и сотрудников, но и, как уже сказал, создавать новые рабочие места, такие, которые требуют умения ставить задачи и работать с данными, обладать инженерным мышлением, брать на себя ответственность ", - сказал Путин на заседании Государственного совета.
РОССИЯ Владимир Путин Технологии
 
 
