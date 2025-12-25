Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Искусственный интеллект быстро завоевывает все сферы жизни, заявил Путин - 25.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251225/ii-865914856.html
Искусственный интеллект быстро завоевывает все сферы жизни, заявил Путин
Искусственный интеллект быстро завоевывает все сферы жизни, заявил Путин - 25.12.2025, ПРАЙМ
Искусственный интеллект быстро завоевывает все сферы жизни, заявил Путин
Искусственный интеллект - прорывная и всеохватывающая технология, которая быстро завоевывает все сферы жизни, заявил президент РФ Владимир Путин. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T15:30+0300
2025-12-25T15:30+0300
технологии
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Искусственный интеллект - прорывная и всеохватывающая технология, которая быстро завоевывает все сферы жизни, заявил президент РФ Владимир Путин. "Недавно на конференции по искусственному интеллекту слышал сравнение происходящих изменений, их влияние на развитие отраслей с реализацией космической программы. Действительно, ее проекты сильно тогда изменили мир. Но обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, искусственный интеллект намного, просто намного более прорывная, всеохватывающая, как еще говорят, сквозная технология. Она быстро завоевывает все сферы жизни", - сказал Путин на заседании Государственного совета.
https://1prime.ru/20251225/ii-865914746.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_457:0:3186:2047_1920x0_80_0_0_5c7cd4dd308f467767938a89693cb11d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, рф, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
15:30 25.12.2025
 
Искусственный интеллект быстро завоевывает все сферы жизни, заявил Путин

Путин назвал ИИ прорывной и всеохватывающей технологией

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Искусственный интеллект - прорывная и всеохватывающая технология, которая быстро завоевывает все сферы жизни, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Недавно на конференции по искусственному интеллекту слышал сравнение происходящих изменений, их влияние на развитие отраслей с реализацией космической программы. Действительно, ее проекты сильно тогда изменили мир. Но обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, искусственный интеллект намного, просто намного более прорывная, всеохватывающая, как еще говорят, сквозная технология. Она быстро завоевывает все сферы жизни", - сказал Путин на заседании Государственного совета.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
ИИ создаст новые вакансии, считает Путин
15:26
 
ТехнологииРОССИЯРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала