Искусственный интеллект быстро завоевывает все сферы жизни, заявил Путин

2025-12-25T15:30+0300
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Искусственный интеллект - прорывная и всеохватывающая технология, которая быстро завоевывает все сферы жизни, заявил президент РФ Владимир Путин. "Недавно на конференции по искусственному интеллекту слышал сравнение происходящих изменений, их влияние на развитие отраслей с реализацией космической программы. Действительно, ее проекты сильно тогда изменили мир. Но обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, искусственный интеллект намного, просто намного более прорывная, всеохватывающая, как еще говорят, сквозная технология. Она быстро завоевывает все сферы жизни", - сказал Путин на заседании Государственного совета.
