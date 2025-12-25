https://1prime.ru/20251225/ii-865915604.html
Путин рассказал, кого на рабочих местах будет заменять ИИ
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Искусственный интеллект будет постепенно заменять работников начальных ступеней, заявил президент РФ Владимир Путин. "Значительно увеличится спрос на отдельные специальности и специалистов высшего уровня, в то время как искусственный интеллект будет постепенно заменять работников начальных ступеней, в том числе креативного и даже интеллектуального труда", - сказал Путин в ходе заседания Государственного совета.
