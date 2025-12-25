https://1prime.ru/20251225/ii-865915604.html

Путин рассказал, кого на рабочих местах будет заменять ИИ

Путин рассказал, кого на рабочих местах будет заменять ИИ - 25.12.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал, кого на рабочих местах будет заменять ИИ

Искусственный интеллект будет постепенно заменять работников начальных ступеней, заявил президент РФ Владимир Путин. | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T15:49+0300

2025-12-25T15:49+0300

2025-12-25T15:49+0300

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861826626_0:22:3075:1752_1920x0_80_0_0_4501866e3e1cd9fa168f7960c6839278.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Искусственный интеллект будет постепенно заменять работников начальных ступеней, заявил президент РФ Владимир Путин. "Значительно увеличится спрос на отдельные специальности и специалистов высшего уровня, в то время как искусственный интеллект будет постепенно заменять работников начальных ступеней, в том числе креативного и даже интеллектуального труда", - сказал Путин в ходе заседания Государственного совета.

https://1prime.ru/20251225/ii-865914746.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, владимир путин