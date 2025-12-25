Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне стали чаще покупать черную икру в онлайн-рознице - 25.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251225/ikra-865902713.html
Россияне стали чаще покупать черную икру в онлайн-рознице
Россияне стали чаще покупать черную икру в онлайн-рознице - 25.12.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще покупать черную икру в онлайн-рознице
Россияне в первой половине декабря стали покупать черную икру в онлайн-рознице в 5,2 раза чаще по сравнению со среднемесячным показателем, сообщила... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T09:15+0300
2025-12-25T09:15+0300
бизнес
россия
каспий
варпэ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859700629_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_ae8657b8d71db4363fefea4b7db7b894.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россияне в первой половине декабря стали покупать черную икру в онлайн-рознице в 5,2 раза чаще по сравнению со среднемесячным показателем, сообщила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) со ссылкой на данные онлайн-сервиса доставки продуктов "Купер". "Спрос на черную икру в онлайн-рознице достиг пика: в первой половине декабря продажи выросли в 5,2 раза по сравнению со среднемесячным показателем", - говорится в сообщении. Там отмечается, что в течение всего 2025 года фиксировался рост спроса на черную икру: за 11 месяцев среднее количество банок в заказе выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а среднее количество банок на покупателя - на 12%. При этом основной объем продаж черной икры приходится на новогодний сезон - продажи растут примерно в 9-10 раз. "Динамика отражает тренды рынка. Черная икра - продукт со стабильным спросом, а с учетом растущей роли онлайн-розницы в продажах рыбной продукции, особенно премиальных видов, мы также фиксируем рост отгрузок через этот канал сбыта", - прокомментировал президент ВАРПЭ Герман Зверев, чьи слова приводятся в сообщении. Он добавил, что черная икра и во времена СССР, когда объемы выпуска были значительно выше, и сегодня является деликатесом, поэтому традиционно основной спрос приходится на праздники. Зверев рассказал, что в последние годы число новых ферм и перерабатывающих производств растет. Но чтобы конкурировать с известными брендами, многие новички вынуждены снижать цены на продукцию и "лавировать" с качеством. ВАРПЭ рекомендует обращать внимание на этикетку продукта и отдавать предпочтение икре первого сорта: продукция высокого качества должна быть изготовлена по ГОСТу, а доля консервантов, включая соль, не должна превышать 5%. Еще один показатель качества - место производства сырья. Рыба должна быть выращена в естественных условиях, то есть в среде, где изначально обитают дикие осетры - это Каспий и Волга. Также на упаковке обязательно должна быть маркировка "Честный знак", подтверждающая легальность и безопасность продукта.
https://1prime.ru/20251221/eksperty-865762691.html
https://1prime.ru/20251219/agroeksport-865703690.html
каспий
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859700629_264:0:4488:3168_1920x0_80_0_0_484443246fbc1e93915f03e0636accbf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, каспий, варпэ
Бизнес, РОССИЯ, КАСПИЙ, ВАРПЭ
09:15 25.12.2025
 
Россияне стали чаще покупать черную икру в онлайн-рознице

Россияне в декабре стали покупать черную икру онлайн в 5,2 раза чаще

© РИА Новости . Елена ВисенсЧерная икра
Черная икра - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Черная икра. Архивное фото
© РИА Новости . Елена Висенс
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россияне в первой половине декабря стали покупать черную икру в онлайн-рознице в 5,2 раза чаще по сравнению со среднемесячным показателем, сообщила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) со ссылкой на данные онлайн-сервиса доставки продуктов "Купер".
"Спрос на черную икру в онлайн-рознице достиг пика: в первой половине декабря продажи выросли в 5,2 раза по сравнению со среднемесячным показателем", - говорится в сообщении.
Вино - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2025
В Роскачестве назвали оптимальное количество вина для новогоднего застолья
21 декабря, 06:48
Там отмечается, что в течение всего 2025 года фиксировался рост спроса на черную икру: за 11 месяцев среднее количество банок в заказе выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а среднее количество банок на покупателя - на 12%. При этом основной объем продаж черной икры приходится на новогодний сезон - продажи растут примерно в 9-10 раз.
"Динамика отражает тренды рынка. Черная икра - продукт со стабильным спросом, а с учетом растущей роли онлайн-розницы в продажах рыбной продукции, особенно премиальных видов, мы также фиксируем рост отгрузок через этот канал сбыта", - прокомментировал президент ВАРПЭ Герман Зверев, чьи слова приводятся в сообщении.
Он добавил, что черная икра и во времена СССР, когда объемы выпуска были значительно выше, и сегодня является деликатесом, поэтому традиционно основной спрос приходится на праздники.
Зверев рассказал, что в последние годы число новых ферм и перерабатывающих производств растет. Но чтобы конкурировать с известными брендами, многие новички вынуждены снижать цены на продукцию и "лавировать" с качеством.
Красная икра - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Россия экспортировала в Японию рекордный объем икры
19 декабря, 10:43
ВАРПЭ рекомендует обращать внимание на этикетку продукта и отдавать предпочтение икре первого сорта: продукция высокого качества должна быть изготовлена по ГОСТу, а доля консервантов, включая соль, не должна превышать 5%. Еще один показатель качества - место производства сырья. Рыба должна быть выращена в естественных условиях, то есть в среде, где изначально обитают дикие осетры - это Каспий и Волга.
Также на упаковке обязательно должна быть маркировка "Честный знак", подтверждающая легальность и безопасность продукта.
 
БизнесРОССИЯКАСПИЙВАРПЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала