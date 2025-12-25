https://1prime.ru/20251225/ikra-865902713.html

Россияне стали чаще покупать черную икру в онлайн-рознице

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россияне в первой половине декабря стали покупать черную икру в онлайн-рознице в 5,2 раза чаще по сравнению со среднемесячным показателем, сообщила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) со ссылкой на данные онлайн-сервиса доставки продуктов "Купер". "Спрос на черную икру в онлайн-рознице достиг пика: в первой половине декабря продажи выросли в 5,2 раза по сравнению со среднемесячным показателем", - говорится в сообщении. Там отмечается, что в течение всего 2025 года фиксировался рост спроса на черную икру: за 11 месяцев среднее количество банок в заказе выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а среднее количество банок на покупателя - на 12%. При этом основной объем продаж черной икры приходится на новогодний сезон - продажи растут примерно в 9-10 раз. "Динамика отражает тренды рынка. Черная икра - продукт со стабильным спросом, а с учетом растущей роли онлайн-розницы в продажах рыбной продукции, особенно премиальных видов, мы также фиксируем рост отгрузок через этот канал сбыта", - прокомментировал президент ВАРПЭ Герман Зверев, чьи слова приводятся в сообщении. Он добавил, что черная икра и во времена СССР, когда объемы выпуска были значительно выше, и сегодня является деликатесом, поэтому традиционно основной спрос приходится на праздники. Зверев рассказал, что в последние годы число новых ферм и перерабатывающих производств растет. Но чтобы конкурировать с известными брендами, многие новички вынуждены снижать цены на продукцию и "лавировать" с качеством. ВАРПЭ рекомендует обращать внимание на этикетку продукта и отдавать предпочтение икре первого сорта: продукция высокого качества должна быть изготовлена по ГОСТу, а доля консервантов, включая соль, не должна превышать 5%. Еще один показатель качества - место производства сырья. Рыба должна быть выращена в естественных условиях, то есть в среде, где изначально обитают дикие осетры - это Каспий и Волга. Также на упаковке обязательно должна быть маркировка "Честный знак", подтверждающая легальность и безопасность продукта.

