Фондовые индексы Китая растут - 25.12.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Китая растут
Основные фондовые индексы Китая растут, а японский Nikkei 225 слабо снижается в четверг утром, в то время как рынки в Австралии, Южной Корее и Гонконге закрыты... | 25.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Китая растут, а японский Nikkei 225 слабо снижается в четверг утром, в то время как рынки в Австралии, Южной Корее и Гонконге закрыты в связи с выходными днями, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.13 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимался на 0,34% - до 3 954,87 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,25%, до 2 524,36 пункта, японский Nikkei 225 опускался на 0,12%, до 50 285,03 пункта. В четверг в Гонконге, Австралии и Южной Корее торги не проводятся в связи с выходными днями. По итогам среды гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,17%, до 25 818,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,38%, до 8 762,7 пункта, южнокорейский KOSPI снизился на 0,21%, до 4 108,62 пункта. Поддержать настроения на рынках могла динамика на биржах США. По итогам торгов предыдущего торгового дня технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны фондовые биржи Азии, показал рост на 0,22%, индексы Dow Jones и S&P 500 выросли на 0,6% и 0,32% соответственно. "Инвесторам необходимо подготовиться к дальнейшему росту на фондовых рынках", - заявила агентству Блумберг аналитик компании UBS Global Wealth Management Ульрике Хоффманн-Бурхарди (Ulrike Hoffmann-Burchardi).
08:31 25.12.2025
 
Фондовые индексы Китая растут

Фондовые индексы Китая растут, японский Nikkei 225 слабо снижается

© AFP / Johannes EiseleЗдание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае
Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае. Архивное фото
© AFP / Johannes Eisele
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Китая растут, а японский Nikkei 225 слабо снижается в четверг утром, в то время как рынки в Австралии, Южной Корее и Гонконге закрыты в связи с выходными днями, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.13 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимался на 0,34% - до 3 954,87 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,25%, до 2 524,36 пункта, японский Nikkei 225 опускался на 0,12%, до 50 285,03 пункта.
В четверг в Гонконге, Австралии и Южной Корее торги не проводятся в связи с выходными днями. По итогам среды гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,17%, до 25 818,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,38%, до 8 762,7 пункта, южнокорейский KOSPI снизился на 0,21%, до 4 108,62 пункта.
Поддержать настроения на рынках могла динамика на биржах США. По итогам торгов предыдущего торгового дня технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны фондовые биржи Азии, показал рост на 0,22%, индексы Dow Jones и S&P 500 выросли на 0,6% и 0,32% соответственно.
"Инвесторам необходимо подготовиться к дальнейшему росту на фондовых рынках", - заявила агентству Блумберг аналитик компании UBS Global Wealth Management Ульрике Хоффманн-Бурхарди (Ulrike Hoffmann-Burchardi).
Денежные купюры. Доллары США. Евро - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Биржи Европы закрылись разнонаправленно на фоне статистики из США
Вчера, 20:37
 
