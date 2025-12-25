https://1prime.ru/20251225/indeksy-865901913.html
Фондовые индексы Китая растут
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Китая растут, а японский Nikkei 225 слабо снижается в четверг утром, в то время как рынки в Австралии, Южной Корее и Гонконге закрыты в связи с выходными днями, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.13 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимался на 0,34% - до 3 954,87 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,25%, до 2 524,36 пункта, японский Nikkei 225 опускался на 0,12%, до 50 285,03 пункта. В четверг в Гонконге, Австралии и Южной Корее торги не проводятся в связи с выходными днями. По итогам среды гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,17%, до 25 818,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,38%, до 8 762,7 пункта, южнокорейский KOSPI снизился на 0,21%, до 4 108,62 пункта. Поддержать настроения на рынках могла динамика на биржах США. По итогам торгов предыдущего торгового дня технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны фондовые биржи Азии, показал рост на 0,22%, индексы Dow Jones и S&P 500 выросли на 0,6% и 0,32% соответственно. "Инвесторам необходимо подготовиться к дальнейшему росту на фондовых рынках", - заявила агентству Блумберг аналитик компании UBS Global Wealth Management Ульрике Хоффманн-Бурхарди (Ulrike Hoffmann-Burchardi).
