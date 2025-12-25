Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Основные фондовые индексы АТР выросли в четверг - 25.12.2025, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы АТР выросли в четверг
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в четверг, свидетельствуют данные торгов. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T13:27+0300
2025-12-25T13:27+0300
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в четверг, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,47%, до 3 959,62 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,63%, до 2 533,83 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,08%, до 50 383,91 пункта. В четверг в Гонконге, Австралии и Южной Корее торги не проводятся в связи с выходными днями. По итогам среды гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,17%, до 25 818,93 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 опустился на 0,38%, до 8 762,7 пункта, южнокорейский KOSPI снизился на 0,21%, до 4 108,62 пункта. Фондовые площадки АТР получили поддержку в том числе от позитивных итогов торгов в США в среду: основные индексы Уолл-стрит завершили предыдущую сессию ростом. Индекс Nasdaq Composite, к которому особенно чувствительны фондовые биржи Азии, показал рост на 0,22%, индексы Dow Jones и S&amp;P 500 выросли на 0,6% и 0,32% соответственно. Также в четверг инвесторы оценивали выступление главы центробанка Японии Кадзуо Уэды на конференции, из которого можно было узнать дополнительные сведения относительно экономического состояния страны и возможных направлений действий регулятора.
Основные фондовые индексы АТР выросли в четверг

© AFP / Johannes EiseleЗдание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае
Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в четверг, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,47%, до 3 959,62 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,63%, до 2 533,83 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,08%, до 50 383,91 пункта.
Доллары - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Доллар стабилен к другим мировым валютам
08:18
В четверг в Гонконге, Австралии и Южной Корее торги не проводятся в связи с выходными днями. По итогам среды гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,17%, до 25 818,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,38%, до 8 762,7 пункта, южнокорейский KOSPI снизился на 0,21%, до 4 108,62 пункта.
Фондовые площадки АТР получили поддержку в том числе от позитивных итогов торгов в США в среду: основные индексы Уолл-стрит завершили предыдущую сессию ростом. Индекс Nasdaq Composite, к которому особенно чувствительны фондовые биржи Азии, показал рост на 0,22%, индексы Dow Jones и S&P 500 выросли на 0,6% и 0,32% соответственно.
Также в четверг инвесторы оценивали выступление главы центробанка Японии Кадзуо Уэды на конференции, из которого можно было узнать дополнительные сведения относительно экономического состояния страны и возможных направлений действий регулятора.
 
