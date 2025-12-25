Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия планирует ввести безвиз для туристов из России, сообщил посол Кумар - 25.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251225/indiya-865911140.html
Индия планирует ввести безвиз для туристов из России, сообщил посол Кумар
Индия планирует ввести безвиз для туристов из России, сообщил посол Кумар - 25.12.2025, ПРАЙМ
Индия планирует ввести безвиз для туристов из России, сообщил посол Кумар
Индия, возможно, уже до конца года запустит безвизовый режим для туристических групп из России, заявил РИА Новости посол Индии в России Винай Кумар. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T12:44+0300
2025-12-25T12:44+0300
туризм
россия
бизнес
индия
рф
нарендра моди
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_35fc8dcda862c0c556b429760ea825ed.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Индия, возможно, уже до конца года запустит безвизовый режим для туристических групп из России, заявил РИА Новости посол Индии в России Винай Кумар. Президент РФ Владимир Путин 4-5 декабря посетил Индию по приглашению премьера Индии Нарендры Моди. По итогам переговоров Россия и Индия подписали 29 совместных документов. В ходе переговоров Моди заявил, что Индия и Россия в ближайшее время начнут путь к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп двух стран. "Во время визита президента России премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о мерах, которые приведут к значительному росту туристических обменов. Отныне мы будем выдавать бесплатные визы для индивидуальных туристов и туристических групп. Это будет сделано на взаимной основе. Я думаю, будет больше контактов между людьми в ближайшие месяцы и годы", - сказал посол. По его оценке, программа будет запущена очень скоро. "Сейчас идут приготовления, связанные с логистикой и изменениями в системе", - пояснил посол. Посол допустил, что Индия может уже до конца года начать выдавать такие визы. "Я думаю, может быть, в этом месяце, да", - сказал он.
https://1prime.ru/20251222/indiya-865792784.html
индия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_12bdf9a2e01f394a28e1d66691cc7b11.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, россия, бизнес, индия, рф, нарендра моди, владимир путин
Туризм, РОССИЯ, Бизнес, ИНДИЯ, РФ, Нарендра Моди, Владимир Путин
12:44 25.12.2025
 
Индия планирует ввести безвиз для туристов из России, сообщил посол Кумар

Посол Кумар: Индия может до конца года ввести безвиз для туристов из России

© Фото : Wikimedia Commons/PogafaceФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Флаг Индии. Архивное фото
© Фото : Wikimedia Commons/Pogaface
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Индия, возможно, уже до конца года запустит безвизовый режим для туристических групп из России, заявил РИА Новости посол Индии в России Винай Кумар.
Президент РФ Владимир Путин 4-5 декабря посетил Индию по приглашению премьера Индии Нарендры Моди. По итогам переговоров Россия и Индия подписали 29 совместных документов. В ходе переговоров Моди заявил, что Индия и Россия в ближайшее время начнут путь к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп двух стран.
Государственные флаги России и Индии - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
Титов рассказал, сколько рабочих из Индии могут приехать в Россию
22 декабря, 10:10
"Во время визита президента России премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о мерах, которые приведут к значительному росту туристических обменов. Отныне мы будем выдавать бесплатные визы для индивидуальных туристов и туристических групп. Это будет сделано на взаимной основе. Я думаю, будет больше контактов между людьми в ближайшие месяцы и годы", - сказал посол.
По его оценке, программа будет запущена очень скоро.
"Сейчас идут приготовления, связанные с логистикой и изменениями в системе", - пояснил посол.
Посол допустил, что Индия может уже до конца года начать выдавать такие визы.
"Я думаю, может быть, в этом месяце, да", - сказал он.
 
ТуризмРОССИЯБизнесИНДИЯРФНарендра МодиВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала