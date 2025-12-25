https://1prime.ru/20251225/indiya-865911140.html

Индия планирует ввести безвиз для туристов из России, сообщил посол Кумар

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Индия, возможно, уже до конца года запустит безвизовый режим для туристических групп из России, заявил РИА Новости посол Индии в России Винай Кумар. Президент РФ Владимир Путин 4-5 декабря посетил Индию по приглашению премьера Индии Нарендры Моди. По итогам переговоров Россия и Индия подписали 29 совместных документов. В ходе переговоров Моди заявил, что Индия и Россия в ближайшее время начнут путь к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп двух стран. "Во время визита президента России премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о мерах, которые приведут к значительному росту туристических обменов. Отныне мы будем выдавать бесплатные визы для индивидуальных туристов и туристических групп. Это будет сделано на взаимной основе. Я думаю, будет больше контактов между людьми в ближайшие месяцы и годы", - сказал посол. По его оценке, программа будет запущена очень скоро. "Сейчас идут приготовления, связанные с логистикой и изменениями в системе", - пояснил посол. Посол допустил, что Индия может уже до конца года начать выдавать такие визы. "Я думаю, может быть, в этом месяце, да", - сказал он.

