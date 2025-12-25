https://1prime.ru/20251225/jandeks-865899368.html

"Яндекс Маркет" и Wildberries сохранили сроки возврата товаров в праздники

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Маркетплейсы "Яндекс Маркет" и Wildberries сохраняют сроки возврата товаров в праздничные дни - они составляют 7 и 14 дней соответственно, рассказали РИА Новости в компаниях. "В соответствии с законом о защите прав потребителей товары, купленные онлайн, в том числе и на маркетплейсах, можно вернуть в течение 7 дней. Wildberries соблюдает требования действующего законодательства и позволяет в большинстве случаев вернуть товар даже через 14 дней – таким образом, мы даем покупателю на возврат значительно больший в сравнении с требованиями законодательства срок", - сказали в пресс-службе Wildberries. Возврат можно оформить в любом пункте выдачи заказов маркетплейса при условии, что заказ сохранил товарный внешний вид. "Если у менеджера маркетплейса есть объективные причины отказать в возврате, необходимо будет написать заявление непосредственно продавцу, который рассмотрит его в установленном порядке", - добавили в компании. "Яндекс Маркет" не менял и не планирует корректировать правила возврата в преддверии Нового года и зимних праздников. Покупатели могут подробнее ознакомиться с условиями на нашем сайте", - сообщили в компании. Покупатели могут вернуть товары надлежащего качества в течение 7 дней. При этом маркетплейсы не ожидают увеличения числа возвратов из-за новогодних праздников. Как объяснили в "Яндекс Маркете", возвраты обычно происходят в случаях, когда ожидания покупателей расходятся с реальностью. Ранее в Ozon РИА Новости сообщили, что маркетплейс сократил сроки возврата товаров с 21 до 15 дней для большинства категорий, а для новогодних товаров - до 7 дней. Как объяснили в компании, это станет дополнительным инструментом поддержки продавцов.

