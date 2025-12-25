https://1prime.ru/20251225/kadry-865912289.html
Песков заявил о важности подготовки кадров
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал архиважным вопрос подготовки кадров для российской экономики. "Вопрос архиважный о подготовке кадров для экономики Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.
