Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков заявил о важности подготовки кадров - 25.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251225/kadry-865912289.html
Песков заявил о важности подготовки кадров
Песков заявил о важности подготовки кадров - 25.12.2025, ПРАЙМ
Песков заявил о важности подготовки кадров
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал архиважным вопрос подготовки кадров для российской экономики. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T13:50+0300
2025-12-25T13:50+0300
россия
рф
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал архиважным вопрос подготовки кадров для российской экономики. "Вопрос архиважный о подготовке кадров для экономики Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250606/mishustin-858279815.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0188e27332bea5b28e7e8badfc353f0f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, дмитрий песков
РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков
13:50 25.12.2025
 
Песков заявил о важности подготовки кадров

Песков назвал вопрос подготовки кадров архиважным для российской экономики

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал архиважным вопрос подготовки кадров для российской экономики.
"Вопрос архиважный о подготовке кадров для экономики Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Правительство актуализировало прогноз потребностей отраслей в кадрах
6 июня, 16:46
 
РОССИЯРФДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала