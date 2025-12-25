Россия должна изменить всю парадигму подготовки кадров, заявил Путин

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россия должна изменить всю парадигму подготовки кадров на фоне развития искусственного интеллекта, это крайне важно, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства на заседании Государственного совета отметил, что принципы подготовки специалистов и их роста меняются на фоне развития искусственного интеллекта. "Нужно изменить всю парадигму подготовки кадров, всю. Это не лозунг никакой, не пожелание, это важнейшая задача для государства, бизнеса и образования", - сказал Путин.
15:43 25.12.2025
 
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россия должна изменить всю парадигму подготовки кадров на фоне развития искусственного интеллекта, это крайне важно, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства на заседании Государственного совета отметил, что принципы подготовки специалистов и их роста меняются на фоне развития искусственного интеллекта.
"Нужно изменить всю парадигму подготовки кадров, всю. Это не лозунг никакой, не пожелание, это важнейшая задача для государства, бизнеса и образования", - сказал Путин.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
