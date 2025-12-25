Россия должна изменить всю парадигму подготовки кадров, заявил Путин

https://1prime.ru/20251225/kadry-865915485.html
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россия должна изменить всю парадигму подготовки кадров на фоне развития искусственного интеллекта, это крайне важно, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства на заседании Государственного совета отметил, что принципы подготовки специалистов и их роста меняются на фоне развития искусственного интеллекта. "Нужно изменить всю парадигму подготовки кадров, всю. Это не лозунг никакой, не пожелание, это важнейшая задача для государства, бизнеса и образования", - сказал Путин.
