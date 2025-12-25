Строительный рост в России за год сохранился на уровне трех процентов

https://1prime.ru/20251225/khusnullin-865904144.html

2025-12-25T09:38+0300

2025-12-25T09:38+0300

2025-12-25T09:39+0300

россия

недвижимость

марат хуснуллин

МОСКВУ, 25 дек - ПРАЙМ. Строительный рост в России удалось сохранить по итогам года, он составил 3%, сообщил заместитель председателя правительства Российской Федераци Хуснуллин. "Нам удалось прибавить в объемах строительство в целом. Мы видим, что за год отрасль вырастет еще более чем на 3%", - сообщил Хуснуллин в ходе открытого заседания правительственной комиссии по региональному развитию.

