Строительный рост в России за год сохранился на уровне трех процентов - 25.12.2025, ПРАЙМ
Строительный рост в России за год сохранился на уровне трех процентов
МОСКВУ, 25 дек - ПРАЙМ. Строительный рост в России удалось сохранить по итогам года, он составил 3%, сообщил заместитель председателя правительства Российской Федераци Хуснуллин. "Нам удалось прибавить в объемах строительство в целом. Мы видим, что за год отрасль вырастет еще более чем на 3%", - сообщил Хуснуллин в ходе открытого заседания правительственной комиссии по региональному развитию.
МОСКВУ, 25 дек - ПРАЙМ. Строительный рост в России удалось сохранить по итогам года, он составил 3%, сообщил заместитель председателя правительства Российской Федераци Хуснуллин.
"Нам удалось прибавить в объемах строительство в целом. Мы видим, что за год отрасль вырастет еще более чем на 3%", - сообщил Хуснуллин в ходе открытого заседания правительственной комиссии по региональному развитию.
