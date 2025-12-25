https://1prime.ru/20251225/khusnullin-865904273.html
Хуснуллин рассказал, сколько квадратных метров жилья введут в России за год
Хуснуллин рассказал, сколько квадратных метров жилья введут в России за год - 25.12.2025, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал, сколько квадратных метров жилья введут в России за год
Около 107 миллионов квадратных метров жилья будет введено в РФ по итогам 2025 года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T09:45+0300
2025-12-25T09:45+0300
2025-12-25T10:02+0300
недвижимость
бизнес
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859892542_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac5ccf34e9d65180cc2af21826b56069.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Около 107 миллионов квадратных метров жилья будет введено в РФ по итогам 2025 года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин."Мы в этом году точно ведем жилье чуть, может быть, меньше, чем в прошлом году, но при той высокой ставке, которая есть, сохранить объем года жилья - это, на самом деле, огромная победа. Это где-то будет около 107 миллионов квадратных метров", - сообщил Хуснуллин в ходе открытого заседания правительственной комиссии по региональному развитию.По его словам, с учетом населения РФ это 0,73 квадратных метра на человека.
https://1prime.ru/20251223/pravitelstvo-865826479.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859892542_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3bd3dbfca627f49623f54aa9c806362c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, рф
Хуснуллин рассказал, сколько квадратных метров жилья введут в России за год
Хуснуллин: в РФ в 2025 году введут около 107 миллионов квадратных метров жилья