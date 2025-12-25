Хуснуллин рассказал, сколько квадратных метров жилья введут в России за год

https://1prime.ru/20251225/khusnullin-865904273.html

Около 107 миллионов квадратных метров жилья будет введено в РФ по итогам 2025 года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. | 25.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Около 107 миллионов квадратных метров жилья будет введено в РФ по итогам 2025 года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин."Мы в этом году точно ведем жилье чуть, может быть, меньше, чем в прошлом году, но при той высокой ставке, которая есть, сохранить объем года жилья - это, на самом деле, огромная победа. Это где-то будет около 107 миллионов квадратных метров", - сообщил Хуснуллин в ходе открытого заседания правительственной комиссии по региональному развитию.По его словам, с учетом населения РФ это 0,73 квадратных метра на человека.

