Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуснуллин рассказал, сколько квадратных метров жилья введут в России за год - 25.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251225/khusnullin-865904273.html
Хуснуллин рассказал, сколько квадратных метров жилья введут в России за год
Хуснуллин рассказал, сколько квадратных метров жилья введут в России за год - 25.12.2025, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал, сколько квадратных метров жилья введут в России за год
Около 107 миллионов квадратных метров жилья будет введено в РФ по итогам 2025 года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T09:45+0300
2025-12-25T10:02+0300
недвижимость
бизнес
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859892542_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac5ccf34e9d65180cc2af21826b56069.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Около 107 миллионов квадратных метров жилья будет введено в РФ по итогам 2025 года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин."Мы в этом году точно ведем жилье чуть, может быть, меньше, чем в прошлом году, но при той высокой ставке, которая есть, сохранить объем года жилья - это, на самом деле, огромная победа. Это где-то будет около 107 миллионов квадратных метров", - сообщил Хуснуллин в ходе открытого заседания правительственной комиссии по региональному развитию.По его словам, с учетом населения РФ это 0,73 квадратных метра на человека.
https://1prime.ru/20251223/pravitelstvo-865826479.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859892542_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3bd3dbfca627f49623f54aa9c806362c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, рф
Недвижимость, Бизнес, РФ
09:45 25.12.2025 (обновлено: 10:02 25.12.2025)
 
Хуснуллин рассказал, сколько квадратных метров жилья введут в России за год

Хуснуллин: в РФ в 2025 году введут около 107 миллионов квадратных метров жилья

© РИА Новости . Илья ПиталевСтроительство жилого комплекса
Строительство жилого комплекса - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Строительство жилого комплекса . Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Около 107 миллионов квадратных метров жилья будет введено в РФ по итогам 2025 года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Мы в этом году точно ведем жилье чуть, может быть, меньше, чем в прошлом году, но при той высокой ставке, которая есть, сохранить объем года жилья - это, на самом деле, огромная победа. Это где-то будет около 107 миллионов квадратных метров", - сообщил Хуснуллин в ходе открытого заседания правительственной комиссии по региональному развитию.
По его словам, с учетом населения РФ это 0,73 квадратных метра на человека.
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Правительство направит 700 миллионов рублей на расселение аварийного жилья
23 декабря, 09:09
 
НедвижимостьБизнесРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала