Хуснуллин назвал самую востребованную ипотечную программу в 2025 году

Хуснуллин назвал самую востребованную ипотечную программу в 2025 году - 25.12.2025

Хуснуллин назвал самую востребованную ипотечную программу в 2025 году

Семейная ипотека стала самой востребованной ипотечной программой 2025 года, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии... | 25.12.2025

2025-12-25T10:13+0300

2025-12-25T10:13+0300

2025-12-25T10:13+0300

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Семейная ипотека стала самой востребованной ипотечной программой 2025 года, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию. "По итогам года планируется, что будет выдано 912 тысяч ипотечных кредитов на сумму 4,1 триллиона рублей. По льготным программам выдано 562 тысячи кредитов на 3,3 триллиона рублей. Самой востребованной стала семейная ипотека", - сказал он. В текущем году ипотечный портфель российских банков уже достиг 21,3 триллиона рублей, что на 5% выше показателя прошлого года, добавил Хуснуллин.

