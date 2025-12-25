Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуснуллин назвал самую востребованную ипотечную программу в 2025 году
2025-12-25T10:13+0300
2025-12-25T10:13+0300
недвижимость
бизнес
финансы
марат хуснуллин
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_cd134686a020edb20b2606684f00b804.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Семейная ипотека стала самой востребованной ипотечной программой 2025 года, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию. "По итогам года планируется, что будет выдано 912 тысяч ипотечных кредитов на сумму 4,1 триллиона рублей. По льготным программам выдано 562 тысячи кредитов на 3,3 триллиона рублей. Самой востребованной стала семейная ипотека", - сказал он. В текущем году ипотечный портфель российских банков уже достиг 21,3 триллиона рублей, что на 5% выше показателя прошлого года, добавил Хуснуллин.
недвижимость, бизнес, финансы, марат хуснуллин
Недвижимость, Бизнес, Финансы, Марат Хуснуллин
10:13 25.12.2025
 
Хуснуллин рассказал, сколько квадратных метров жилья введут в России за год
09:45
09:45
 
НедвижимостьБизнесФинансыМарат Хуснуллин
 
 
