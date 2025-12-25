Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал конкурентное преимущество для современного специалиста
Путин назвал конкурентное преимущество для современного специалиста
Путин назвал конкурентное преимущество для современного специалиста - 25.12.2025, ПРАЙМ
Путин назвал конкурентное преимущество для современного специалиста
Конкурентным преимуществом человека сегодня становится умение работать в команде, заявил президент России Владимир Путин. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T15:41+0300
2025-12-25T15:41+0300
россия
общество
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/19/865915223_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_3ca5975ba0ef5ca76940f64360c69f8f.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Конкурентным преимуществом человека сегодня становится умение работать в команде, заявил президент России Владимир Путин. "Добавлю, что сегодня конкурентным преимуществом человека становится и умение работать в команде", - сказал Путин в ходе заседания Государственного совета.
россия, общество , владимир путин
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
15:41 25.12.2025
 
Путин назвал конкурентное преимущество для современного специалиста

Путин конкурентным преимуществом человека стало умение работать в команде

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Конкурентным преимуществом человека сегодня становится умение работать в команде, заявил президент России Владимир Путин.
"Добавлю, что сегодня конкурентным преимуществом человека становится и умение работать в команде", - сказал Путин в ходе заседания Государственного совета.
Путин назвал долю занятых среди экономически активного населения
15:32
 
РОССИЯ Общество Владимир Путин
 
 
