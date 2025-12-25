https://1prime.ru/20251225/komanda-865915376.html
Путин назвал конкурентное преимущество для современного специалиста
Путин назвал конкурентное преимущество для современного специалиста
россия
общество
владимир путин
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Конкурентным преимуществом человека сегодня становится умение работать в команде, заявил президент России Владимир Путин. "Добавлю, что сегодня конкурентным преимуществом человека становится и умение работать в команде", - сказал Путин в ходе заседания Государственного совета.
