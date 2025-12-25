Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уральский минздрав опроверг сообщения о дефиците лекарства для диабетиков - 25.12.2025
Уральский минздрав опроверг сообщения о дефиците лекарства для диабетиков
Уральский минздрав опроверг сообщения о дефиците лекарства для диабетиков - 25.12.2025, ПРАЙМ
Уральский минздрав опроверг сообщения о дефиците лекарства для диабетиков
Дефицита жизненно необходимого для диабетиков лекарства "Форсига", он же "Дапаглифлозин", в Свердловской области не наблюдается, сообщили РИА Новости в... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T09:56+0300
2025-12-25T10:21+0300
общество
свердловская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860067464_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_501008e5f22cf71dca69c1c4f36ec9cb.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек – ПРАЙМ. Дефицита жизненно необходимого для диабетиков лекарства "Форсига", он же "Дапаглифлозин", в Свердловской области не наблюдается, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. В четверг в Telegram-канале Ural Mash появилась информация, что в 11 городах Свердловской области нет бесплатного жизненно необходимого лекарства для диабетиков. Речь якобы шла о препарате "Форсига" (он же "Дапаглифлозин"), а канал ссылался на местных жителей, утверждающих, что нет препарата даже на одного человека, а в "госаптеках его нельзя купить". "Министерством здравоохранения Свердловской области для обеспечения льготных категорий граждан лекарственный препарат по международному непатентованному наименованию "Дапаглифлозин" (торговое наименование "Форсинга") закуплен своевременно и имеется на складе уполномоченной фармацевтической организации "Фармация" и в аптеках области, в том числе в городах: Серов, Асбест, Полевской, Ирбит, Ревда, Дегтярск, Нижний Тагил, Верхотурье, Красноуральск, Кушва, Сысерть - более 2000 упаковок", – сказал собеседник агентства. Он отметил, что поставки лекарственных препаратов в аптеки Свердловской области для пополнения остатков проводятся регулярно – два раза в неделю. "Кроме этого, в достаточном количестве имеется препарат для назначения аналоговой замены. Для розничной реализации лекарственный препарат "Форсига" имеется более чем в 1000 аптеках Свердловской области, в том числе в перечисленных городах", – добавили в минздраве.
свердловская область
общество , свердловская область
Общество , Свердловская область
09:56 25.12.2025 (обновлено: 10:21 25.12.2025)
 
Уральский минздрав опроверг сообщения о дефиците лекарства для диабетиков

Уральский минздрав опроверг данные о дефиците "Форсига" для диабетиков

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Фармацевт в аптеке. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек – ПРАЙМ. Дефицита жизненно необходимого для диабетиков лекарства "Форсига", он же "Дапаглифлозин", в Свердловской области не наблюдается, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
В четверг в Telegram-канале Ural Mash появилась информация, что в 11 городах Свердловской области нет бесплатного жизненно необходимого лекарства для диабетиков. Речь якобы шла о препарате "Форсига" (он же "Дапаглифлозин"), а канал ссылался на местных жителей, утверждающих, что нет препарата даже на одного человека, а в "госаптеках его нельзя купить".
Таблетки - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
В России снизился спрос на сезонные лекарства
9 декабря, 11:09
"Министерством здравоохранения Свердловской области для обеспечения льготных категорий граждан лекарственный препарат по международному непатентованному наименованию "Дапаглифлозин" (торговое наименование "Форсинга") закуплен своевременно и имеется на складе уполномоченной фармацевтической организации "Фармация" и в аптеках области, в том числе в городах: Серов, Асбест, Полевской, Ирбит, Ревда, Дегтярск, Нижний Тагил, Верхотурье, Красноуральск, Кушва, Сысерть - более 2000 упаковок", – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что поставки лекарственных препаратов в аптеки Свердловской области для пополнения остатков проводятся регулярно – два раза в неделю.
"Кроме этого, в достаточном количестве имеется препарат для назначения аналоговой замены. Для розничной реализации лекарственный препарат "Форсига" имеется более чем в 1000 аптеках Свердловской области, в том числе в перечисленных городах", – добавили в минздраве.
 
