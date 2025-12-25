https://1prime.ru/20251225/lekarstvo-865904400.html

Уральский минздрав опроверг сообщения о дефиците лекарства для диабетиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек – ПРАЙМ. Дефицита жизненно необходимого для диабетиков лекарства "Форсига", он же "Дапаглифлозин", в Свердловской области не наблюдается, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. В четверг в Telegram-канале Ural Mash появилась информация, что в 11 городах Свердловской области нет бесплатного жизненно необходимого лекарства для диабетиков. Речь якобы шла о препарате "Форсига" (он же "Дапаглифлозин"), а канал ссылался на местных жителей, утверждающих, что нет препарата даже на одного человека, а в "госаптеках его нельзя купить". "Министерством здравоохранения Свердловской области для обеспечения льготных категорий граждан лекарственный препарат по международному непатентованному наименованию "Дапаглифлозин" (торговое наименование "Форсинга") закуплен своевременно и имеется на складе уполномоченной фармацевтической организации "Фармация" и в аптеках области, в том числе в городах: Серов, Асбест, Полевской, Ирбит, Ревда, Дегтярск, Нижний Тагил, Верхотурье, Красноуральск, Кушва, Сысерть - более 2000 упаковок", – сказал собеседник агентства. Он отметил, что поставки лекарственных препаратов в аптеки Свердловской области для пополнения остатков проводятся регулярно – два раза в неделю. "Кроме этого, в достаточном количестве имеется препарат для назначения аналоговой замены. Для розничной реализации лекарственный препарат "Форсига" имеется более чем в 1000 аптеках Свердловской области, в том числе в перечисленных городах", – добавили в минздраве.

