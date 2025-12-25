Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
07:15 25.12.2025
 
ВСУ подтянули американские гаубицы M777 под Красный Лиман

ЛУГАНСК, 25 дек – ПРАЙМ. ВСУ подтянули американские 155-миллиметровые гаубицы М777 под Красный Лиман в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В район населенного пункта Маяки ДНР прибыло артиллерийское подразделение ВСУ со 155-миллиметровыми буксируемыми гаубицами M777. Западную артиллерию уже используют в качестве дежурных огневых средств для нанесения огневого поражения в Красном Лимане и его окрестностях", - сказал Марочко.
По его словам, ствольная артиллерия ВСУ в большей степени ведет огонь "по площадям" - разрушает здания и гражданскую инфраструктуру города.
Президент России Владимир Путин 19 декабря выразил уверенность, что Красный Лиман будет взят российскими войсками в самое ближайшее время.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯВладимир ПутинВСУ
 
 
