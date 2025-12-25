https://1prime.ru/20251225/liman-865900070.html

ВСУ подтянули американские гаубицы M777 под Красный Лиман

2025-12-25T07:15+0300

ЛУГАНСК, 25 дек – ПРАЙМ. ВСУ подтянули американские 155-миллиметровые гаубицы М777 под Красный Лиман в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В район населенного пункта Маяки ДНР прибыло артиллерийское подразделение ВСУ со 155-миллиметровыми буксируемыми гаубицами M777. Западную артиллерию уже используют в качестве дежурных огневых средств для нанесения огневого поражения в Красном Лимане и его окрестностях", - сказал Марочко. По его словам, ствольная артиллерия ВСУ в большей степени ведет огонь "по площадям" - разрушает здания и гражданскую инфраструктуру города. Президент России Владимир Путин 19 декабря выразил уверенность, что Красный Лиман будет взят российскими войсками в самое ближайшее время.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

