ВСУ подтянули американские гаубицы M777 под Красный Лиман
ВСУ подтянули американские гаубицы M777 под Красный Лиман - 25.12.2025, ПРАЙМ
ВСУ подтянули американские гаубицы M777 под Красный Лиман
ВСУ подтянули американские 155-миллиметровые гаубицы М777 под Красный Лиман в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T07:15+0300
2025-12-25T07:15+0300
2025-12-25T07:15+0300
ЛУГАНСК, 25 дек – ПРАЙМ. ВСУ подтянули американские 155-миллиметровые гаубицы М777 под Красный Лиман в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В район населенного пункта Маяки ДНР прибыло артиллерийское подразделение ВСУ со 155-миллиметровыми буксируемыми гаубицами M777. Западную артиллерию уже используют в качестве дежурных огневых средств для нанесения огневого поражения в Красном Лимане и его окрестностях", - сказал Марочко.
По его словам, ствольная артиллерия ВСУ в большей степени ведет огонь "по площадям" - разрушает здания и гражданскую инфраструктуру города.
Президент России Владимир Путин 19 декабря выразил уверенность, что Красный Лиман будет взят российскими войсками в самое ближайшее время.
