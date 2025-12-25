https://1prime.ru/20251225/lobotskiy-865903991.html

В Москве началось прощание с Анатолием Лобоцким

Прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким началось в столичном Театре имени Маяковского, где он служил с 1985 года, передает корреспондент РИА Новости. 25.12.2025

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким началось в столичном Театре имени Маяковского, где он служил с 1985 года, передает корреспондент РИА Новости. Лобоцкий ушел из жизни в возрасте 66 лет 20 декабря. Его похоронят на Троекуровском кладбище. К театру приходят друзья, коллеги и поклонники артиста, чтобы проститься с ним. Они несут цветы и ждут возможности проводить его в последний путь. Перед началом церемонии показали видеоряд с фотографиями из профессиональной жизни актера и личных архивов. Ранее народная артистка России Юлия Рутберг сообщила РИА Новости, что причиной смерти актера стала продолжительная болезнь. Лобоцкий родился в 1959 году. Окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры, затем в 1980-1985 годах учился в ГИТИСе в мастерской Андрея Гончарова. После окончания вуза его приняли в труппу Театра имени Маяковского, где он стал ведущим актером. В числе его работ на сцене "Маяковки" - "Плоды просвещения", "Жертва века", "Дети Ванюшина", "Завтра была война", "Театр времен Нерона и Сенеки", "Забавы Дон Жуана", "Кант", "Господин Пунтила и его слуга Матти", "Таланты и поклонники", "Чума на оба ваши дома!", "Синтезатор любви" и другие. Также Лобоцкий активно снимался в кино. Одна из самых ярких ролей - Андрэ в мелодраме Владимира Меньшова "Зависть богов". За время своей творческой карьеры актер подарил зрителям более 60 ролей. В 1998 году удостоен звания "Заслуженный артист РФ", в 2013 году стал народным артистом России. Кроме того, в 2019 году Лобоцкому был присвоен орден Дружбы.

