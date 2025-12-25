https://1prime.ru/20251225/lobotskiy-865910487.html

В Москве попрощались с Анатолием Лобоцким

В Москве попрощались с Анатолием Лобоцким - 25.12.2025, ПРАЙМ

В Москве попрощались с Анатолием Лобоцким

25.12.2025

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким завершилось в Театре Маяковского, где он служил с 1985 года, передает корреспондент РИА Новости. Лобоцкий ушел из жизни в возрасте 66 лет 20 декабря. Его похоронят на Троекуровском кладбище. "Мы потеряли большого артиста, несправедливо, незаслуженно рано… И мы потеряли большого человека. То, как он относился к театру, он был смыслообразующим звеном и в театре, и в нашей жизни", - сказал на церемонии художественный руководитель Московского академического театра имени Владимира Маяковского Егор Перегудов. Советский и российский театральный режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Иоффе рассказал историю о подмене актеров в премьерном спектакле, который состоялся только благодаря отзывчивости и самоотдаче ремеслу Анатолия Лобоцкого. "Именно на этой сцене был совершен актерский подвиг. Грядет премьера спектакля. Артист, исполняющий главную роль, отказался играть по страшной причине якобы возможного убийства на сцене. И в иные времена премьеру бы отменили. Но мы решили позвонить Толе. Он без раздумий согласился. Текст ему буквально подносили на ходу, но никто из зрителей и критиков не заметил подмены, он сыграл блестяще в тот вечер", - вспомнил Йоффе. Он добавил, что Лобоцкий был эрудитом. "Вместе с Толей ушел огромный мир, мир удивительно талантливого человека. Я видел, как в каждый спектакль он привносил что-то новое, делал шаг вперед. Эта бесконечная отдача профессии - то, чему учил (режиссер, педагог, экс-худрук театра Маяковского - ред.) Андрей Александрович Гончаров", - сказал Йоффе. В театр пришли десятки друзей, коллег и поклонников Лобоцкого, чтобы проститься с ним. Церемония прощания сопровождалась видеорядом с фотографиями из профессиональной жизни актера и личных архивов. Также были показаны отрывки из его театральных выступлений. Родственники артиста попросили воздержаться от съемок во время церемонии прощания. Театр Маяковского поддержал желание семьи и не стал проводить аккредитацию операторских групп на время церемонии, однако, сама церемония проходила в открытом формате. Желающие проводить артиста в последний путь возложили цветы на сцене. Ранее народная артистка России Юлия Рутберг сообщила РИА Новости, что причиной смерти актера стала продолжительная болезнь. Лобоцкий родился в 1959 году. Окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры, затем в 1980-1985 годах учился в ГИТИСе в мастерской Андрея Гончарова. После окончания вуза его приняли в труппу Театра имени Маяковского, где он стал ведущим актером. В числе его работ на сцене "Маяковки" - "Плоды просвещения", "Жертва века", "Дети Ванюшина", "Завтра была война", "Театр времен Нерона и Сенеки", "Забавы Дон Жуана", "Кант", "Господин Пунтила и его слуга Матти", "Таланты и поклонники", "Чума на оба ваши дома!", "Синтезатор любви" и другие. Также Лобоцкий активно снимался в кино. Одна из самых ярких ролей - Андрэ в мелодраме Владимира Меньшова "Зависть богов". За время своей творческой карьеры актер подарил зрителям более 60 ролей. В 1998 году удостоен звания "Заслуженный артист РФ", в 2013 году стал народным артистом России. В 2019 году Лобоцкий был награжден орденом Дружбы.

