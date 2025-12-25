https://1prime.ru/20251225/lotereya-865905397.html

Житель Арканзаса выиграл 1,8 миллиарда долларов в лотерее

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Покупатель лотерейного билета в американском штате Арканзас выиграл джекпот популярной в США лотереи Powerball в размере 1,8 миллиарда долларов за день до Рождества, празднуемого в Штатах 25 декабря, сообщается в заявлении на сайте лотереи. "Джекпот Powerball был выигран в Арканзасе! В билете, проданном в Арканзасе, сошлись все шесть цифр, которые выпали при розыгрыше прошлым вечером, выигранный джекпот составил 1,817 миллиарда долларов (до выплаты налогов - ред.) ", - говорится в заявлении. Этот джекпот стал вторым самым крупным из когда-либо выигранных в США. Отмечается, что джекпот будет выплачиваться нарастающими долями - сначала победитель получит часть выигрыша, после чего еще 29 ежегодных выплат. В случае, если победитель захочет забрать выигрыш сразу, то вся полученная им сумма составит 834,9 миллиона долларов до выплаты налогов. Имя победителя не сообщается.

