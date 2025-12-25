https://1prime.ru/20251225/lure-865905724.html
Полина Лурье хочет переехать в квартиру в Хамовниках сразу после суда
2025-12-25T10:50+0300
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Полина Лурье хочет переехать в квартиру в Хамовниках сразу после заседания суда о выселении певицы Ларисы Долиной, рассказала РИА Новости адвокат Светлана Свириденко. Мосгорсуд 25 декабря решит вопрос о принудительном выселении Долиной из квартиры, а также о снятии с регистрационного учета дочери и внучки певицы, которые там прописаны. "Полина хочет переехать в квартиру сразу после суда, не намерена давать ей время для проживания", - сказала адвокат Лурье. Свириденко уточнила, что определение судебной коллегии вступит в силу немедленно. Ранее адвокат рассказывала РИА Новости, что артистка просила разрешить ей пожить в квартире еще несколько месяцев, так как не успевает собрать свои вещи к переезду. Верховный суд 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников певицы Ларисы Долиной.
