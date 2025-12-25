Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
25.12.2025
Полина Лурье хочет переехать в квартиру в Хамовниках сразу после суда
Полина Лурье хочет переехать в квартиру в Хамовниках сразу после суда - 25.12.2025, ПРАЙМ
Полина Лурье хочет переехать в квартиру в Хамовниках сразу после суда
Полина Лурье хочет переехать в квартиру в Хамовниках сразу после заседания суда о выселении певицы Ларисы Долиной, рассказала РИА Новости адвокат Светлана... | 25.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Полина Лурье хочет переехать в квартиру в Хамовниках сразу после заседания суда о выселении певицы Ларисы Долиной, рассказала РИА Новости адвокат Светлана Свириденко. Мосгорсуд 25 декабря решит вопрос о принудительном выселении Долиной из квартиры, а также о снятии с регистрационного учета дочери и внучки певицы, которые там прописаны. "Полина хочет переехать в квартиру сразу после суда, не намерена давать ей время для проживания", - сказала адвокат Лурье. Свириденко уточнила, что определение судебной коллегии вступит в силу немедленно. Ранее адвокат рассказывала РИА Новости, что артистка просила разрешить ей пожить в квартире еще несколько месяцев, так как не успевает собрать свои вещи к переезду. Верховный суд 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников певицы Ларисы Долиной.
мосгорсуд, верховный суд
Происшествия, Мосгорсуд, Верховный суд
10:50 25.12.2025
 
Полина Лурье хочет переехать в квартиру в Хамовниках сразу после суда

Лурье хочет переехать в Хамовники сразу после заседания суда о выселении Долиной

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Полина Лурье хочет переехать в квартиру в Хамовниках сразу после заседания суда о выселении певицы Ларисы Долиной, рассказала РИА Новости адвокат Светлана Свириденко.
Мосгорсуд 25 декабря решит вопрос о принудительном выселении Долиной из квартиры, а также о снятии с регистрационного учета дочери и внучки певицы, которые там прописаны.
"Полина хочет переехать в квартиру сразу после суда, не намерена давать ей время для проживания", - сказала адвокат Лурье.
Свириденко уточнила, что определение судебной коллегии вступит в силу немедленно.
Ранее адвокат рассказывала РИА Новости, что артистка просила разрешить ей пожить в квартире еще несколько месяцев, так как не успевает собрать свои вещи к переезду.
Верховный суд 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила за 112 миллионов рублей у ставшей жертвой мошенников певицы Ларисы Долиной.
 
