Лурье не явилась в суд на слушание о выселении Долиной

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Полина Лурье, купившая квартиру у певицы Ларисы Долиной, не явилась в Мосгорсуд на слушание о выселении артистки, передает корреспондент РИА Новости. В суде присутствуют адвокаты сторон. В настоящее время суд начал процесс.

