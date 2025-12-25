Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лурье не явилась в суд на слушание о выселении Долиной - 25.12.2025
https://1prime.ru/20251225/lure-865918212.html
Лурье не явилась в суд на слушание о выселении Долиной
Лурье не явилась в суд на слушание о выселении Долиной - 25.12.2025, ПРАЙМ
Лурье не явилась в суд на слушание о выселении Долиной
Полина Лурье, купившая квартиру у певицы Ларисы Долиной, не явилась в Мосгорсуд на слушание о выселении артистки, передает корреспондент РИА Новости. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T17:06+0300
2025-12-25T17:06+0300
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Полина Лурье, купившая квартиру у певицы Ларисы Долиной, не явилась в Мосгорсуд на слушание о выселении артистки, передает корреспондент РИА Новости. В суде присутствуют адвокаты сторон. В настоящее время суд начал процесс.
https://1prime.ru/20251225/dolina-865916687.html
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865664525_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_551d80c624c5aacbbc65d569cf79aa0f.jpg
1920
1920
true
бизнес
Происшествия, Бизнес
17:06 25.12.2025
 
Лурье не явилась в суд на слушание о выселении Долиной

Лурье не явилась в Мосгорсуд на слушание о выселении Долиной

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПокупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Полина Лурье, купившая квартиру у певицы Ларисы Долиной, не явилась в Мосгорсуд на слушание о выселении артистки, передает корреспондент РИА Новости.
В суде присутствуют адвокаты сторон. В настоящее время суд начал процесс.
