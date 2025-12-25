https://1prime.ru/20251225/lure-865918212.html
Лурье не явилась в суд на слушание о выселении Долиной
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Полина Лурье, купившая квартиру у певицы Ларисы Долиной, не явилась в Мосгорсуд на слушание о выселении артистки, передает корреспондент РИА Новости. В суде присутствуют адвокаты сторон. В настоящее время суд начал процесс.
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Полина Лурье, купившая квартиру у певицы Ларисы Долиной, не явилась в Мосгорсуд на слушание о выселении артистки, передает корреспондент РИА Новости.
В суде присутствуют адвокаты сторон. В настоящее время суд начал процесс.
