Мантуров рассказал о программе развития гражданской авиации

2025-12-25T07:49+0300
2025-12-25T07:49+0300
2025-12-25T07:55+0300
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Комплексная программа развития гражданской авиации (КПГА) России будет обновляться после получения отечественными новейшими гражданскими лайнерами, такими как SJ-100, МС-21 и Ил-114, сертификата типа, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Комплексная программа гражданской авиации, которая регламентирует поставки самолетов, будет обновляться. Но только после того, как наши новейшие гражданские лайнеры – SJ-100, МС-21 и Ил-114 – получат сертификаты типа", - сказал Мантуров в интервью газете "Ведомости". В июле текущего года министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов говорил, что КПГА РФ требует корректировки и актуализации, необходимо снизить ограничения для производства. Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года была утверждена в июне 2022 года. Отдельный ее блок посвящен выпуску авиационных двигателей для всей линейки российских гражданских воздушных судов.
