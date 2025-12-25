Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
25.12.2025
Мантуров озвучил прогноз по выплавке стали в России
Мантуров озвучил прогноз по выплавке стали в России - 25.12.2025, ПРАЙМ
Мантуров озвучил прогноз по выплавке стали в России
Выплавка стали в России по итогам текущего года, как ожидается, снизится примерно на 5% - до 67 миллионов тонн, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T08:17+0300
2025-12-25T08:17+0300
бизнес
промышленность
рф
москва
санкт-петербург
денис мантуров
ведомости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864450051_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_e5a9f0ae1fbb577a1565e131ed56a170.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Выплавка стали в России по итогам текущего года, как ожидается, снизится примерно на 5% - до 67 миллионов тонн, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "По сравнению с прошлым годом мы ожидаем снижение порядка 5% в выплавке стали – до 67 млн тонн, учитывая охлаждение спроса на металлопродукцию в основных секторах потребления на внутреннем рынке, в том числе в строительном секторе", — сказал он в интервью газете "Ведомости". Несмотря на это, впервые после введения санкций отмечается серьезный рост экспортных поставок стали - на уровне 20% к показателям прошлого года, добавил Мантуров. На внутреннем же рынке, как ожидается, спрос на сталь поддержат такие масштабные инфраструктурные проекты, как высокоскоростная железнодорожная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом.
рф
москва
санкт-петербург
бизнес, промышленность, рф, москва, санкт-петербург, денис мантуров, ведомости
Бизнес, Промышленность, РФ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Денис Мантуров, Ведомости
08:17 25.12.2025
 
Мантуров озвучил прогноз по выплавке стали в России

Мантуров: выплавка стали в России по итогам года снизится на пять процентов

© РИА Новости . Кирилл Брага
Металлургический завод. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Выплавка стали в России по итогам текущего года, как ожидается, снизится примерно на 5% - до 67 миллионов тонн, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"По сравнению с прошлым годом мы ожидаем снижение порядка 5% в выплавке стали – до 67 млн тонн, учитывая охлаждение спроса на металлопродукцию в основных секторах потребления на внутреннем рынке, в том числе в строительном секторе", — сказал он в интервью газете "Ведомости".
Несмотря на это, впервые после введения санкций отмечается серьезный рост экспортных поставок стали - на уровне 20% к показателям прошлого года, добавил Мантуров.
На внутреннем же рынке, как ожидается, спрос на сталь поддержат такие масштабные инфраструктурные проекты, как высокоскоростная железнодорожная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом.
Россия по итогам января-ноября увеличила производство золота
Вчера, 19:23
 
