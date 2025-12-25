https://1prime.ru/20251225/manturov-865901336.html

Мантуров озвучил прогноз по выплавке стали в России

Мантуров озвучил прогноз по выплавке стали в России

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Выплавка стали в России по итогам текущего года, как ожидается, снизится примерно на 5% - до 67 миллионов тонн, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "По сравнению с прошлым годом мы ожидаем снижение порядка 5% в выплавке стали – до 67 млн тонн, учитывая охлаждение спроса на металлопродукцию в основных секторах потребления на внутреннем рынке, в том числе в строительном секторе", — сказал он в интервью газете "Ведомости". Несмотря на это, впервые после введения санкций отмечается серьезный рост экспортных поставок стали - на уровне 20% к показателям прошлого года, добавил Мантуров. На внутреннем же рынке, как ожидается, спрос на сталь поддержат такие масштабные инфраструктурные проекты, как высокоскоростная железнодорожная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом.

