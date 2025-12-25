https://1prime.ru/20251225/markirovka-865900145.html

Маркировка лекарств в России помогла пресечь мошеннические схемы

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Маркировка лекарств в РФ помогла пресечь мошеннические схемы, в которых препараты получались в больницах бесплатно по госпрограммам, а затем перепродавались в аптеках за деньги, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы "Честный знак", Михаил Дубин. "С 2020 система маркировки лекарств (федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - ред.) позволяет пресекать вброс в аптеки тех лекарств, которые пациенты получили якобы для своего лечения в больницах и поликлиниках. Если упростить: препараты воровали в больницах и перепродавали в аптеках", - сказал Дубин. По его словам, в таких схемах были задействованы не безобидные препараты, а дорогостоящие лекарства - например, для лечения онкологии и других тяжелых заболеваний. "На вбросах зарабатывали десятки миллиардов рублей" - добавил представитель ЦРПТ. Маркировка помогла отследить и другие аферы. Например, она позволила выявить 219 оптовых продавцов, у которых было зарегистрировано 100 миллионов литров "зависшего" медицинского спирта - его купили в прошлом году до повышения акциза, чтобы превратить в алкоголь. По данным ЦРПТ, из-за этого государство недополучило более 70 миллиардов рублей. Дубин добавил, что были выявлены и другие схемы обмана в аптеках. Так, находились люди, которые приходили в аптеку и жаловались, что вместо лекарства им якобы продали пустую коробку. "Они якобы оплачивали все наличными - однако после проверки в системе выяснялось, что такой товар в этой аптеке точно не продавался", - заключил он.

