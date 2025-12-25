Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ежедневная аудитория MAX превысила 37 процентов населения России - 25.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251225/max-865908685.html
Ежедневная аудитория MAX превысила 37 процентов населения России
Ежедневная аудитория MAX превысила 37 процентов населения России - 25.12.2025, ПРАЙМ
Ежедневная аудитория MAX превысила 37 процентов населения России
Ежедневная аудитория национальной платформы Max достигла 46,4 миллиона пользователей, что составляет 37,7% населения России, следует из данных Mediascope,... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T11:58+0300
2025-12-25T11:58+0300
технологии
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860745212_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c895f2c9007a5b267ea964082393ef70.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Ежедневная аудитория национальной платформы Max достигла 46,4 миллиона пользователей, что составляет 37,7% населения России, следует из данных Mediascope, которые есть в распоряжении РИА Новости. Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX&gt;&gt;&gt;"По данным Mediascope, количество ежедневных пользователей мессенджера Мах на 22 декабря 2025 года составило 46,4 миллиона, что составляет 37,7% населения России", - говорится в сообщении. Ранее в декабре пресс-служба национальной платформы сообщала, что число пользователей Max достигло 75 миллионов, а среднесуточный охват в декабре достиг 45 миллионов человек. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
https://1prime.ru/20251224/max-865871063.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860745212_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d9aa03d191acbe2caa4e6ad118505c96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия
Технологии, РОССИЯ
11:58 25.12.2025
 
Ежедневная аудитория MAX превысила 37 процентов населения России

Ежедневная аудитория MAX составила 37,7 процента населения России

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Мессенджер Max
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Ежедневная аудитория национальной платформы Max достигла 46,4 миллиона пользователей, что составляет 37,7% населения России, следует из данных Mediascope, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
"По данным Mediascope, количество ежедневных пользователей мессенджера Мах на 22 декабря 2025 года составило 46,4 миллиона, что составляет 37,7% населения России", - говорится в сообщении.
Ранее в декабре пресс-служба национальной платформы сообщала, что число пользователей Max достигло 75 миллионов, а среднесуточный охват в декабре достиг 45 миллионов человек.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке алкоголя через MAX
Вчера, 12:26
 
ТехнологииРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала