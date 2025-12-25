https://1prime.ru/20251225/mechel-865920487.html

"Мечел" допустил продажу неключевых активов в 2026 году

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Мечел" занимается продажей нескольких неключевых активов, допускает закрытие ряда сделок в 2026 году, сообщил журналистам генеральный директор компании Игорь Хафизов. "Да, мы занимаемся продажей части неключевых активов. Еще в мае мы привлекли компанию-консультанта на эту работу. Мы рассматриваем продажу таких предприятий, как ЮУНК (Комбинат Южуралникель - ред.), "Кузбассэнергосбыт", "Порт Мечел-Темрюк", ЮК ГРЭС (Южно-Кузбасская ГРЭС - ред.). Естественно, процесс займет определенное время, но интерес есть... Наверное, возможно закрытие каких-то сделок в следующем году, потому что процесс идет", - сказал он. В июне бывший глава компании Олег Коржов заявлял, что "Мечел" допускает продажу ряда своих предприятий, выход из группы которых существенно не повлиял бы на денежный поток и на операционную деятельность. В частности, на тот момент велись активные переговоры в первую очередь по Южно-Кузбасской ГРЭС и "Кузбассэнергосбыту". Кроме того, не исключалась потенциальная продажа Вяртсильского метизного завода, ЮУНК и "Москокс". Коржов был генеральным директором "Мечела" более 10 лет, летом он покинул пост главы компании и его место занял первый замгендиректора Игорь Хафизов. В ноябре Коржов был назначен генеральным директором в ООО "Группа Полипластик". "Мечел" принял решение о приостановке производства на Вяртсильском метизном заводе (ВМЗ) в Карелии, рассказала в начале декабря глава минпромторга республики Светлана Астахова. В пресс-службе завода тогда сообщили РИА Новости, что его работа будет приостановлена с 1 февраля по 1 июля 2026 года. "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар - председатель совета директоров Игорь Зюзин.

