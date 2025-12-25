https://1prime.ru/20251225/mechel-865920487.html
"Мечел" допустил продажу неключевых активов в 2026 году
"Мечел" допустил продажу неключевых активов в 2026 году - 25.12.2025, ПРАЙМ
"Мечел" допустил продажу неключевых активов в 2026 году
"Мечел" занимается продажей нескольких неключевых активов, допускает закрытие ряда сделок в 2026 году, сообщил журналистам генеральный директор компании Игорь... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T18:13+0300
2025-12-25T18:13+0300
2025-12-25T18:39+0300
экономика
бизнес
карелия
мечел
рынок
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75762/87/757628728_0:5:600:343_1920x0_80_0_0_315aa27b18491890b662a77ee702b452.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Мечел" занимается продажей нескольких неключевых активов, допускает закрытие ряда сделок в 2026 году, сообщил журналистам генеральный директор компании Игорь Хафизов. "Да, мы занимаемся продажей части неключевых активов. Еще в мае мы привлекли компанию-консультанта на эту работу. Мы рассматриваем продажу таких предприятий, как ЮУНК (Комбинат Южуралникель - ред.), "Кузбассэнергосбыт", "Порт Мечел-Темрюк", ЮК ГРЭС (Южно-Кузбасская ГРЭС - ред.). Естественно, процесс займет определенное время, но интерес есть... Наверное, возможно закрытие каких-то сделок в следующем году, потому что процесс идет", - сказал он. В июне бывший глава компании Олег Коржов заявлял, что "Мечел" допускает продажу ряда своих предприятий, выход из группы которых существенно не повлиял бы на денежный поток и на операционную деятельность. В частности, на тот момент велись активные переговоры в первую очередь по Южно-Кузбасской ГРЭС и "Кузбассэнергосбыту". Кроме того, не исключалась потенциальная продажа Вяртсильского метизного завода, ЮУНК и "Москокс". Коржов был генеральным директором "Мечела" более 10 лет, летом он покинул пост главы компании и его место занял первый замгендиректора Игорь Хафизов. В ноябре Коржов был назначен генеральным директором в ООО "Группа Полипластик". "Мечел" принял решение о приостановке производства на Вяртсильском метизном заводе (ВМЗ) в Карелии, рассказала в начале декабря глава минпромторга республики Светлана Астахова. В пресс-службе завода тогда сообщили РИА Новости, что его работа будет приостановлена с 1 февраля по 1 июля 2026 года. "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар - председатель совета директоров Игорь Зюзин.
https://1prime.ru/20251203/energetika-865165786.html
карелия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75762/87/757628728_0:0:536:402_1920x0_80_0_0_f2d21bf529463b398ec04f80a8cc1ee1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, карелия, мечел, рынок, россия
Экономика, Бизнес, Карелия, Мечел, Рынок, РОССИЯ
"Мечел" допустил продажу неключевых активов в 2026 году
Глава "Мечела" Хафизов допустил закрытие сделок по продаже неключевых активов в 2026 году
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Мечел" занимается продажей нескольких неключевых активов, допускает закрытие ряда сделок в 2026 году, сообщил журналистам генеральный директор компании Игорь Хафизов.
"Да, мы занимаемся продажей части неключевых активов. Еще в мае мы привлекли компанию-консультанта на эту работу. Мы рассматриваем продажу таких предприятий, как ЮУНК (Комбинат Южуралникель - ред.), "Кузбассэнергосбыт", "Порт Мечел-Темрюк", ЮК ГРЭС (Южно-Кузбасская ГРЭС - ред.). Естественно, процесс займет определенное время, но интерес есть... Наверное, возможно закрытие каких-то сделок в следующем году, потому что процесс идет", - сказал он.
В июне бывший глава компании Олег Коржов заявлял, что "Мечел" допускает продажу ряда своих предприятий, выход из группы которых существенно не повлиял бы на денежный поток и на операционную деятельность. В частности, на тот момент велись активные переговоры в первую очередь по Южно-Кузбасской ГРЭС и "Кузбассэнергосбыту". Кроме того, не исключалась потенциальная продажа Вяртсильского метизного завода, ЮУНК и "Москокс".
Коржов был генеральным директором "Мечела" более 10 лет, летом он покинул пост главы компании и его место занял первый замгендиректора Игорь Хафизов. В ноябре Коржов был назначен генеральным директором в ООО "Группа Полипластик".
"Мечел" принял решение о приостановке производства на Вяртсильском метизном заводе (ВМЗ) в Карелии
, рассказала в начале декабря глава минпромторга республики Светлана Астахова. В пресс-службе завода тогда сообщили РИА Новости, что его работа будет приостановлена с 1 февраля по 1 июля 2026 года.
"Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар - председатель совета директоров Игорь Зюзин.
"Мечел-Энерго" погасила долг перед "Россетями Урал" более чем на 1 млрд руб