"Мечел" рассматривает программу консервации угольных шахт

2025-12-25T18:51+0300

экономика

промышленность

якутия

мечел

россия

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Мечел" рассматривает программу консервации угольных шахт, так как они остаются нерентабельными, в отличие от открытого способа добычи, заявил журналистам гендиректор компании Игорь Хафизов. "Мы поменяли наши программы, в части направления горных работ, в части качества и марок добываемого угля. Мы снизили коэффициенты вскрыши, приостановили ряд нерентабельных участков добычи на "Южном Кузбассе", в частности, это касается подземной добычи - шахты им. Ленина и шахты Ольжерасская-Новая, приостанавливали участки с нерентабельными сегодня марками угля на Сибиргинском и Красногорском разрезе", - сказал он. "Эти мероприятия мы сделали с мая по сентябрь. Они оказались правильными, мы прожили самый пик снижения цен, а в конце августа-начале сентября появились первые признаки роста цен на уголь, китайский рынок начал оживать, и мы стали запускать приостановленные участки добычи, кроме шахт, мы рассматриваем программу их консервации. Они в силу горнотехнических условий, стоимости угля и ряда других факторов остаются нерентабельными, в отличие от открытого способа добычи", - добавил Хафизов. Он отметил, что "Мечел" заканчивает восстановление фабрики в Якутии, не влияющей на объемы добычи и сбыта продукции. "Можно сказать, что угольные предприятия у нас вышли на наши плановые объемы 2025 года", - уточнил он. По словам Хафизова, в этом году компания провела множество мероприятий по оптимизации и сокращению затрат: сократили численность управленческого персонала, работали над оборотным капиталом, в том числе в части ненаращивания кредиторской задолженности и ее реструктуризации, освоили производство новых видов высокомаржинальной продукции, включая семь видов новых жаропрочных сплавов, а также новые виды рельсов. "Очень много было сделано мероприятий, которые позволили нам закончить этот год. Понятно, что цифры не те, которые мы бы хотели, но такого падения, из которого можно было бы не подняться, нет", - добавил глава компании. Кроме того, "Мечел" больше чем на 90% ушел от подрядных организаций в области ремонтов у металлургов и создал свою организацию - "РемСервис-М", открыл собственный цех по ремонту двигателей внутреннего сгорания на "Южном Кузбассе". "Надеемся, что цены на уголь начнут расти со дна, надеемся на курс доллара, надеемся на дальнейшее снижение ключевой ставки… С августа цены на уголь пошли вверх - и мы вышли в ноль, хотя были миллиардные убытки по майнингу. Потенциально, в любой момент мы можем довольно быстро среагировать на изменение конъюнктуры и начать расти. Если вспомнить 2022-2023 годы, когда цены начали расти, какие результаты были у "Мечела" - это говорит о том, что потенциально компания очень сильна", - подчеркнул генеральный директор. "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар - председатель совета директоров Игорь Зюзин.

якутия

2025

