Суточный охват MAX вырос до 40 миллионов человек

2025-12-25T17:59+0300

технологии

россия

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Суточный охват мессенджера Мax в середине декабря вырос до 40 миллионов человек в среднем в день, следует из данных Mediascope, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>"Суточный охват мессенджера Мax в середине декабря вырос до 40 миллионов человек в среднем в день", - следует из данных Mediascope. Уточняется, что 22 декабря мессенджер посетили более 46 миллионов человек (37,7% населения страны). Данные представлены по всей России, аудитория от 12 лет, способ анализа: мобайл и десктоп.

