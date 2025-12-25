https://1prime.ru/20251225/mid-865919508.html

В МИД назвали заявления НАТО о блокаде Калининградской области бредом

В МИД назвали заявления НАТО о блокаде Калининградской области бредом

россия

общество

рф

балтийское море

мария захарова

владимир путин

нато

мид

МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Заявления политиков в странах НАТО о блокаде или силовом захвате Калининградской области РФ – бред, в этих словах сквозит слабоумие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "То и дело со стороны наиболее оголтелых западных политиков звучат заявления о желании превратить Балтийское море во внутреннее море альянса (НАТО). Это больные фантазии, это бред на тему возможной блокады Калининградской области. Даже договорились до какого-то возможного силового захвата. Просто слабоумие и отвага сквозят в этих заявлениях", - заявила Захарова на брифинге для СМИ. Она подчеркнула, что МИД, Минобороны РФ и другие профильные ведомства вынуждены учитывать соответствующие риски и прорабатывать меры реагирования. "Будем и дальше задействовать все имеющиеся средства, прежде всего политико-дипломатического характера, для обеспечения национальных интересов России на Балтике, надёжной защиты Калининградской области Российской Федерации и ее жителей", - заключила дипломат. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что РФ будет уничтожать угрозы Калининградской области, если они возникнут. Он подчеркнул, что возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту.

рф

балтийское море

россия, общество , рф, балтийское море, мария захарова, владимир путин, нато, мид