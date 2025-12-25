Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД назвали заявления НАТО о блокаде Калининградской области бредом - 25.12.2025, ПРАЙМ
В МИД назвали заявления НАТО о блокаде Калининградской области бредом
В МИД назвали заявления НАТО о блокаде Калининградской области бредом - 25.12.2025, ПРАЙМ
В МИД назвали заявления НАТО о блокаде Калининградской области бредом
Заявления политиков в странах НАТО о блокаде или силовом захвате Калининградской области РФ – бред, в этих словах сквозит слабоумие, заявила официальный... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T17:35+0300
2025-12-25T17:35+0300
россия
общество
рф
балтийское море
мария захарова
владимир путин
нато
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860439827_0:91:3314:1955_1920x0_80_0_0_7bfb9cc5a0c168f59f33b8c667be72f2.jpg
МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Заявления политиков в странах НАТО о блокаде или силовом захвате Калининградской области РФ – бред, в этих словах сквозит слабоумие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "То и дело со стороны наиболее оголтелых западных политиков звучат заявления о желании превратить Балтийское море во внутреннее море альянса (НАТО). Это больные фантазии, это бред на тему возможной блокады Калининградской области. Даже договорились до какого-то возможного силового захвата. Просто слабоумие и отвага сквозят в этих заявлениях", - заявила Захарова на брифинге для СМИ. Она подчеркнула, что МИД, Минобороны РФ и другие профильные ведомства вынуждены учитывать соответствующие риски и прорабатывать меры реагирования. "Будем и дальше задействовать все имеющиеся средства, прежде всего политико-дипломатического характера, для обеспечения национальных интересов России на Балтике, надёжной защиты Калининградской области Российской Федерации и ее жителей", - заключила дипломат. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что РФ будет уничтожать угрозы Калининградской области, если они возникнут. Он подчеркнул, что возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту.
рф
балтийское море
россия, общество , рф, балтийское море, мария захарова, владимир путин, нато, мид
РОССИЯ, Общество , РФ, Балтийское море, Мария Захарова, Владимир Путин, НАТО, МИД
17:35 25.12.2025
 
В МИД назвали заявления НАТО о блокаде Калининградской области бредом

Захарова назвала заявления НАТО о блокаде Калининградской области слабоумием

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Заявления политиков в странах НАТО о блокаде или силовом захвате Калининградской области РФ – бред, в этих словах сквозит слабоумие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"То и дело со стороны наиболее оголтелых западных политиков звучат заявления о желании превратить Балтийское море во внутреннее море альянса (НАТО). Это больные фантазии, это бред на тему возможной блокады Калининградской области. Даже договорились до какого-то возможного силового захвата. Просто слабоумие и отвага сквозят в этих заявлениях", - заявила Захарова на брифинге для СМИ.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
"Три-пять лет". На Западе высказались о плане войны НАТО с Россией
17:06
17:06
Она подчеркнула, что МИД, Минобороны РФ и другие профильные ведомства вынуждены учитывать соответствующие риски и прорабатывать меры реагирования.
"Будем и дальше задействовать все имеющиеся средства, прежде всего политико-дипломатического характера, для обеспечения национальных интересов России на Балтике, надёжной защиты Калининградской области Российской Федерации и ее жителей", - заключила дипломат.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что РФ будет уничтожать угрозы Калининградской области, если они возникнут. Он подчеркнул, что возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту.
 
РОССИЯОбществоРФБалтийское мореМария ЗахароваВладимир ПутинНАТОМИД
 
 
