МФО попросили Набиуллину отсрочить начало действия нового ограничения - 25.12.2025
МФО попросили Набиуллину отсрочить начало действия нового ограничения
МФО попросили Набиуллину отсрочить начало действия нового ограничения - 25.12.2025, ПРАЙМ
МФО попросили Набиуллину отсрочить начало действия нового ограничения
Представители сектора микрофинансирования направили письмо главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной, в котором они высказали мнение о новом ограничении,... | 25.12.2025
экономика
финансы
банки
росстат
нсфр
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Представители сектора микрофинансирования направили письмо главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной, в котором они высказали мнение о новом ограничении, касающемся методов оценки платежеспособности заемщиков, и просят отсрочить начало его действия на полтора года - с этими письмами ознакомилось РИА Новости. С 1 января микрофинансовым организациям (МФО) будет запрещено использовать собственные модели расчета величины среднемесячного дохода заемщика при принятии решения о предоставлении кредита в сумме менее 50 тысяч рублей. В свете этого Национальный совет финансового рынка (НСФР) и саморегулируемая организация (СРО) "МиР" в своих письмах предлагают сохранить возможность использования модельного подхода для расчета величины среднемесячного дохода заемщика по микрозаймам до 1 июля 2027 года. Так, в письме саморегулируемой организации (СРО) "МиР" поясняется, что таким образом МФО смогут теперь использовать только данные Росстата, однако они, по мнению организации, не отражают реального уровня дохода существенной части клиентов МФО. "Отказ от самодекларирования требует серьезного изменения продуктовой линейки МФО, позволяющей существенно уменьшать размер ежемесячных платежей по договорам потребительского микрозайма", - также говорится там. В "МиРе" также спрогнозировали два сценария развития событий, "с учетом объективно существующего спроса на потребительские займы", уровень которого возрастает при сокращении реальных доходов населения. Консервативный сценарий предполагает, что около 5 миллионов человек в следующем году "утратят финансовую доступность" и, предположительно, будут вынуждены обращаться к "черным" кредиторам, а радикальный предполагает, что в такой ситуации окажутся 7,5 миллиона человек. Помимо этого, в письме председателя НСФР Андрея Емелина отмечается, что микрозаймы для разных категорий заёмщиков выполняют различные социально-экономические функции. "Для основной группы потребителей займов на сумму до 50 тысяч рублей - это важный инструмент социальной динамики", - поясняется там. В направленном письме к регулятору также даётся ещё более радикальный прогноз: около 15 миллионов граждан фактически лишатся доступа к легальному кредитованию.
Новости
финансы, банки, росстат, нсфр
Экономика, Финансы, Банки, Росстат, НСФР
18:25 25.12.2025
 
МФО попросили Набиуллину отсрочить начало действия нового ограничения

Рынок микрофинансов просит ЦБ отложить запрет применять свою оценку доходов клиентов

Вывеска офиса микрозаймов в Москве. Архивное фото
