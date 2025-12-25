https://1prime.ru/20251225/miller-865924116.html

Миллер рассказал о строительстве завода СПГ в Усть-Луге

Миллер рассказал о строительстве завода СПГ в Усть-Луге - 25.12.2025, ПРАЙМ

Миллер рассказал о строительстве завода СПГ в Усть-Луге

Газохимический комплекс "Газпрома" с производством сжиженного природного газа (СПГ) в Усть-Луге построен уже на 70%, сообщил глава компании Алексей Миллер. | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T21:09+0300

2025-12-25T21:09+0300

2025-12-25T21:09+0300

экономика

газ

россия

усть-луга

алексей миллер

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863332870_0:39:3023:1739_1920x0_80_0_0_34b2273a4af3b58916ade16f8ae8611f.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Газохимический комплекс "Газпрома" с производством сжиженного природного газа (СПГ) в Усть-Луге построен уже на 70%, сообщил глава компании Алексей Миллер. "Строим один из крупнейших, уникальный перерабатывающий газохимический комплекс с производством СПГ в Усть-Луге. И таких уникальных комплексов – просто по широте номенклатуры производства продукции на одной площадке – в мире нет. И хочу отметить и поздравить всех участников проекта с тем, что статус его реализации на сегодняшний день составляет уже 70%", - приводятся его слова в стенограмме совещания по итогам года.

https://1prime.ru/20251020/miller-863723898.html

усть-луга

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, усть-луга, алексей миллер, газпром