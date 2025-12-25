Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миллер рассказал о строительстве завода СПГ в Усть-Луге - 25.12.2025
Миллер рассказал о строительстве завода СПГ в Усть-Луге
Газохимический комплекс "Газпрома" с производством сжиженного природного газа (СПГ) в Усть-Луге построен уже на 70%, сообщил глава компании Алексей Миллер. | 25.12.2025
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Газохимический комплекс "Газпрома" с производством сжиженного природного газа (СПГ) в Усть-Луге построен уже на 70%, сообщил глава компании Алексей Миллер. "Строим один из крупнейших, уникальный перерабатывающий газохимический комплекс с производством СПГ в Усть-Луге. И таких уникальных комплексов – просто по широте номенклатуры производства продукции на одной площадке – в мире нет. И хочу отметить и поздравить всех участников проекта с тем, что статус его реализации на сегодняшний день составляет уже 70%", - приводятся его слова в стенограмме совещания по итогам года.
21:09 25.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
© РИА Новости . Сергей Бобылев
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Газохимический комплекс "Газпрома" с производством сжиженного природного газа (СПГ) в Усть-Луге построен уже на 70%, сообщил глава компании Алексей Миллер.
"Строим один из крупнейших, уникальный перерабатывающий газохимический комплекс с производством СПГ в Усть-Луге. И таких уникальных комплексов – просто по широте номенклатуры производства продукции на одной площадке – в мире нет. И хочу отметить и поздравить всех участников проекта с тем, что статус его реализации на сегодняшний день составляет уже 70%", - приводятся его слова в стенограмме совещания по итогам года.
