Миллер рассказал о переговорах с Казахстаном о поставках газа

Миллер рассказал о переговорах с Казахстаном о поставках газа

экономика

газ

россия

казахстан

алексей миллер

газпром

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. "Газпром" ведет с Казахстаном переговоры о подаче газа на северо-восток республики, нацелен на долгосрочное сотрудничество, заявил глава компании Алексей Миллер. "С казахстанскими друзьями мы ведем переговоры о строительстве газотранспортных мощностей и подаче газа в северо-восточные районы Казахстана. И мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с учетом растущих потребностей газа в Центральной Азии", - говорится в стенограмме его выступления на совещании по итогам года.

казахстан

