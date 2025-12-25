Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миллер рассказал о переговорах с Казахстаном о поставках газа - 25.12.2025
Миллер рассказал о переговорах с Казахстаном о поставках газа
Миллер рассказал о переговорах с Казахстаном о поставках газа
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. "Газпром" ведет с Казахстаном переговоры о подаче газа на северо-восток республики, нацелен на долгосрочное сотрудничество, заявил глава компании Алексей Миллер. "С казахстанскими друзьями мы ведем переговоры о строительстве газотранспортных мощностей и подаче газа в северо-восточные районы Казахстана. И мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с учетом растущих потребностей газа в Центральной Азии", - говорится в стенограмме его выступления на совещании по итогам года.
21:12 25.12.2025
 
Миллер рассказал о переговорах с Казахстаном о поставках газа

Миллер: "Газпром" ведет с Казахстаном переговоры о подаче газа на северо-восток республики

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. "Газпром" ведет с Казахстаном переговоры о подаче газа на северо-восток республики, нацелен на долгосрочное сотрудничество, заявил глава компании Алексей Миллер.
"С казахстанскими друзьями мы ведем переговоры о строительстве газотранспортных мощностей и подаче газа в северо-восточные районы Казахстана. И мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с учетом растущих потребностей газа в Центральной Азии", - говорится в стенограмме его выступления на совещании по итогам года.
Газовая плита
Экспорт газа в Центральную Азию и Азербайджан вырастет, считает аналитик
22 декабря, 21:36
 
