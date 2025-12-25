https://1prime.ru/20251225/miller-865924253.html
Миллер рассказал о переговорах с Казахстаном о поставках газа
2025-12-25T21:12+0300
экономика
газ
россия
казахстан
алексей миллер
газпром
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. "Газпром" ведет с Казахстаном переговоры о подаче газа на северо-восток республики, нацелен на долгосрочное сотрудничество, заявил глава компании Алексей Миллер. "С казахстанскими друзьями мы ведем переговоры о строительстве газотранспортных мощностей и подаче газа в северо-восточные районы Казахстана. И мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с учетом растущих потребностей газа в Центральной Азии", - говорится в стенограмме его выступления на совещании по итогам года.
