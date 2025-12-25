Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций незначительно снижается - 25.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251225/miosbirzha-865913894.html
Российский рынок акций незначительно снижается
Российский рынок акций незначительно снижается - 25.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций незначительно снижается
Российский рынок акций демонстрирует небольшое снижение днем четверга, следует из данных торгов. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T15:16+0300
2025-12-25T15:16+0300
рынок
торги
европа
сша
мосбиржа
банк россия
финам
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/02/852555571_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_d3ca2a733a60fd0fe0e30e9aa042c2d1.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует небольшое снижение днем четверга, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.00 мск снижался на 0,22% до 2 714,11 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,14%, до 62,29 доллара за баррель. "На российском рынке акций в четверг, 25 декабря, наблюдается сдержанная негативная динамика: Индекс Мосбиржи незначительно корректируется вниз … на фоне отсутствия ярких сигналов с внешних рынков из за рождественских выходных в Европе и США… Банк России на прошлой неделе снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16%, при этом сигнал по дальнейшей политике остался нейтральным. Регулятор по-прежнему указывает на необходимость сохранения жестких параметров до устойчивого возвращения инфляции к целевым значениям", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам". В то же время ноябрьские данные Росстата по промышленности оказались хуже ожиданий - зафиксировано снижение производства на 0,7% в годовом выражении, добавил эксперт. "Геополитический фон остается в целом нейтральным, и в базовом сценарии вероятность появления прорывных новостей снижается по мере наступления новогодних праздников", - отмечает Максим Федосов из УК "Первая". "В четверг рынок продолжает консолидацию вблизи уровней вчерашнего закрытия. Торговые обороты и активность участников рынка сегодня также пониженные. Индекс Мосбиржи продолжает удерживаться немногим выше линии технической поддержки – 2 700 пунктов", - рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком траст". В лидерах роста акции "Абрау Дюрсо" (+5,67%), "Фармсинтеза" (+2,61%), "Генетико" (+2,02%), "Инарктики (+1,75%) и "Россетей Центр и Приволжья" (+1,65%). Повышенный интерес к лидеру по темпам роста - бумагам "Абрау-Дюрсо" - связан с ожиданиями по дивидендам, отметил Магомедов. В лидерах снижения - бумаги ЛСР (-2,46%), "Московского кредитного банка" (-2,29%), "Соллерса" (−1,95%), "СПБ Биржи" (-1,79%) и "Самолета" (-1,65%). Магомедов ожидает закрытия рынка в "красной" зоне. "В четверг ожидаем закрытие индекса Мосбиржи в диапазоне 2700-2750. В этих же границах вероятно будет и закрытие текущей торговой недели. Некоторое усиление динамики индекса Мосбиржи возможно в начале следующей недели после завершения рождественских каникул на зарубежных рынках", - заключил Муштаков.
европа
сша
рынок, торги, европа, сша, мосбиржа, банк россия, финам
Рынок, Торги, ЕВРОПА, США, Мосбиржа, банк Россия, Финам
15:16 25.12.2025
 
Российский рынок акций незначительно снижается

Индекс Мосбиржи к 15.00 мск снизился на 0,22 процента

© Фото : Пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Московская биржа. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба Мосбиржи
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует небольшое снижение днем четверга, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 15.00 мск снижался на 0,22% до 2 714,11 пункта.
Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,14%, до 62,29 доллара за баррель.
"На российском рынке акций в четверг, 25 декабря, наблюдается сдержанная негативная динамика: Индекс Мосбиржи незначительно корректируется вниз … на фоне отсутствия ярких сигналов с внешних рынков из за рождественских выходных в Европе и СШАБанк России на прошлой неделе снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16%, при этом сигнал по дальнейшей политике остался нейтральным. Регулятор по-прежнему указывает на необходимость сохранения жестких параметров до устойчивого возвращения инфляции к целевым значениям", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам".
Доллары - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Доллар стабилен к другим мировым валютам
08:18
В то же время ноябрьские данные Росстата по промышленности оказались хуже ожиданий - зафиксировано снижение производства на 0,7% в годовом выражении, добавил эксперт.
"Геополитический фон остается в целом нейтральным, и в базовом сценарии вероятность появления прорывных новостей снижается по мере наступления новогодних праздников", - отмечает Максим Федосов из УК "Первая".
"В четверг рынок продолжает консолидацию вблизи уровней вчерашнего закрытия. Торговые обороты и активность участников рынка сегодня также пониженные. Индекс Мосбиржи продолжает удерживаться немногим выше линии технической поддержки – 2 700 пунктов", - рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком траст".
В лидерах роста акции "Абрау Дюрсо" (+5,67%), "Фармсинтеза" (+2,61%), "Генетико" (+2,02%), "Инарктики (+1,75%) и "Россетей Центр и Приволжья" (+1,65%).
Повышенный интерес к лидеру по темпам роста - бумагам "Абрау-Дюрсо" - связан с ожиданиями по дивидендам, отметил Магомедов.
В лидерах снижения - бумаги ЛСР (-2,46%), "Московского кредитного банка" (-2,29%), "Соллерса" (−1,95%), "СПБ Биржи" (-1,79%) и "Самолета" (-1,65%).
Магомедов ожидает закрытия рынка в "красной" зоне.
"В четверг ожидаем закрытие индекса Мосбиржи в диапазоне 2700-2750. В этих же границах вероятно будет и закрытие текущей торговой недели. Некоторое усиление динамики индекса Мосбиржи возможно в начале следующей недели после завершения рождественских каникул на зарубежных рынках", - заключил Муштаков.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Курс юаня к рублю снижается
11:31
 
РынокТоргиЕВРОПАСШАМосбиржабанк РоссияФинам
 
 
