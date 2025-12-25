Российский рынок акций незначительно снижается

https://1prime.ru/20251225/miosbirzha-865913894.html

Российский рынок акций демонстрирует небольшое снижение днем четверга, следует из данных торгов. | 25.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует небольшое снижение днем четверга, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.00 мск снижался на 0,22% до 2 714,11 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,14%, до 62,29 доллара за баррель. "На российском рынке акций в четверг, 25 декабря, наблюдается сдержанная негативная динамика: Индекс Мосбиржи незначительно корректируется вниз … на фоне отсутствия ярких сигналов с внешних рынков из за рождественских выходных в Европе и США… Банк России на прошлой неделе снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16%, при этом сигнал по дальнейшей политике остался нейтральным. Регулятор по-прежнему указывает на необходимость сохранения жестких параметров до устойчивого возвращения инфляции к целевым значениям", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам". В то же время ноябрьские данные Росстата по промышленности оказались хуже ожиданий - зафиксировано снижение производства на 0,7% в годовом выражении, добавил эксперт. "Геополитический фон остается в целом нейтральным, и в базовом сценарии вероятность появления прорывных новостей снижается по мере наступления новогодних праздников", - отмечает Максим Федосов из УК "Первая". "В четверг рынок продолжает консолидацию вблизи уровней вчерашнего закрытия. Торговые обороты и активность участников рынка сегодня также пониженные. Индекс Мосбиржи продолжает удерживаться немногим выше линии технической поддержки – 2 700 пунктов", - рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком траст". В лидерах роста акции "Абрау Дюрсо" (+5,67%), "Фармсинтеза" (+2,61%), "Генетико" (+2,02%), "Инарктики (+1,75%) и "Россетей Центр и Приволжья" (+1,65%). Повышенный интерес к лидеру по темпам роста - бумагам "Абрау-Дюрсо" - связан с ожиданиями по дивидендам, отметил Магомедов. В лидерах снижения - бумаги ЛСР (-2,46%), "Московского кредитного банка" (-2,29%), "Соллерса" (−1,95%), "СПБ Биржи" (-1,79%) и "Самолета" (-1,65%). Магомедов ожидает закрытия рынка в "красной" зоне. "В четверг ожидаем закрытие индекса Мосбиржи в диапазоне 2700-2750. В этих же границах вероятно будет и закрытие текущей торговой недели. Некоторое усиление динамики индекса Мосбиржи возможно в начале следующей недели после завершения рождественских каникул на зарубежных рынках", - заключил Муштаков.

