https://1prime.ru/20251225/mishustin-865907948.html

Мишустин призвал обеспечить авиарейсы в дружественные страны

Мишустин призвал обеспечить авиарейсы в дружественные страны - 25.12.2025, ПРАЙМ

Мишустин призвал обеспечить авиарейсы в дружественные страны

Важно обеспечить с помощью авиаперелетов связанность России с дружественными странами, куда растет туристический поток, в частности с Китаем, сообщил... | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T11:45+0300

2025-12-25T11:45+0300

2025-12-25T11:45+0300

бизнес

россия

китай

гонконг

макао

михаил мишустин

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/19/865907810_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_9e04f93edb72ea1422ed0c8e9158c990.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Важно обеспечить с помощью авиаперелетов связанность России с дружественными странами, куда растет туристический поток, в частности с Китаем, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. "Президент неоднократно говорил, что надо связанность страны сделать доступной. Очень важно также сделать это на международных направлениях, особенно в странах, в которые сейчас растет поток, в частности Китай и другие дружественные страны", - сказал Мишустин в ходе встречи с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским. По подсчетам РИА Новости, россияне этой зимой могут долететь прямыми рейсами в 41 страну, а также в специальные административные районы Китая - Гонконг и Макао. При этом авиакомпания "Аэрофлот" в уходящем году возобновила рейсы по 6 направлениям и открыла 24 новых маршрута.

https://1prime.ru/20251222/biometriya-865793689.html

китай

гонконг

макао

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, гонконг, макао, михаил мишустин, аэрофлот