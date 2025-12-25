Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин призвал обеспечить авиарейсы в дружественные страны - 25.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал обеспечить авиарейсы в дружественные страны
Мишустин призвал обеспечить авиарейсы в дружественные страны - 25.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал обеспечить авиарейсы в дружественные страны
Важно обеспечить с помощью авиаперелетов связанность России с дружественными странами, куда растет туристический поток, в частности с Китаем, сообщил... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T11:45+0300
2025-12-25T11:45+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/19/865907810_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_9e04f93edb72ea1422ed0c8e9158c990.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Важно обеспечить с помощью авиаперелетов связанность России с дружественными странами, куда растет туристический поток, в частности с Китаем, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. "Президент неоднократно говорил, что надо связанность страны сделать доступной. Очень важно также сделать это на международных направлениях, особенно в странах, в которые сейчас растет поток, в частности Китай и другие дружественные страны", - сказал Мишустин в ходе встречи с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским. По подсчетам РИА Новости, россияне этой зимой могут долететь прямыми рейсами в 41 страну, а также в специальные административные районы Китая - Гонконг и Макао. При этом авиакомпания "Аэрофлот" в уходящем году возобновила рейсы по 6 направлениям и открыла 24 новых маршрута.
11:45 25.12.2025
 
Мишустин призвал обеспечить авиарейсы в дружественные страны

Мишустин призвал обеспечить авиарейсы в дружественные стран, включая Китай

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Важно обеспечить с помощью авиаперелетов связанность России с дружественными странами, куда растет туристический поток, в частности с Китаем, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.
"Президент неоднократно говорил, что надо связанность страны сделать доступной. Очень важно также сделать это на международных направлениях, особенно в странах, в которые сейчас растет поток, в частности Китай и другие дружественные страны", - сказал Мишустин в ходе встречи с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским.
По подсчетам РИА Новости, россияне этой зимой могут долететь прямыми рейсами в 41 страну, а также в специальные административные районы Китая - Гонконг и Макао. При этом авиакомпания "Аэрофлот" в уходящем году возобновила рейсы по 6 направлениям и открыла 24 новых маршрута.
Пассажиры в аэропорту - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2025
"Аэрофлот" протестировал сервис посадки в самолет по биометрии
22 декабря, 10:44
 
БизнесРОССИЯКИТАЙГОНКОНГМАКАОМихаил МишустинАэрофлот
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Заголовок открываемого материала