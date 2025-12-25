https://1prime.ru/20251225/mishustin-865907948.html
Мишустин призвал обеспечить авиарейсы в дружественные страны
Мишустин призвал обеспечить авиарейсы в дружественные страны - 25.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал обеспечить авиарейсы в дружественные страны
Важно обеспечить с помощью авиаперелетов связанность России с дружественными странами, куда растет туристический поток, в частности с Китаем, сообщил...
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Важно обеспечить с помощью авиаперелетов связанность России с дружественными странами, куда растет туристический поток, в частности с Китаем, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. "Президент неоднократно говорил, что надо связанность страны сделать доступной. Очень важно также сделать это на международных направлениях, особенно в странах, в которые сейчас растет поток, в частности Китай и другие дружественные страны", - сказал Мишустин в ходе встречи с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским. По подсчетам РИА Новости, россияне этой зимой могут долететь прямыми рейсами в 41 страну, а также в специальные административные районы Китая - Гонконг и Макао. При этом авиакомпания "Аэрофлот" в уходящем году возобновила рейсы по 6 направлениям и открыла 24 новых маршрута.
Мишустин призвал обеспечить авиарейсы в дружественные страны
