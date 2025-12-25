https://1prime.ru/20251225/moroz-865897831.html
Всероссийский Дед Мороз рассказал, чего мужчины хотят под Новый год
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Мужчины под Новый год чаще всего желают карьерного роста и большую зарплату, сообщил в интервью РИА Новости Всероссийский Дед Мороз.
"А вот мужчины желают карьерного роста, машины, большую зарплату и так далее", - сказал он.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.
