Всероссийский Дед Мороз рассказал, чего мужчины хотят под Новый год

2025-12-25

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Мужчины под Новый год чаще всего желают карьерного роста и большую зарплату, сообщил в интервью РИА Новости Всероссийский Дед Мороз. "А вот мужчины желают карьерного роста, машины, большую зарплату и так далее", - сказал он. Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.

