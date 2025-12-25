Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосгорсуд решит вопрос выселения Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках - 25.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251225/mosgorsud-865895704.html
Мосгорсуд решит вопрос выселения Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках
Мосгорсуд решит вопрос выселения Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках - 25.12.2025, ПРАЙМ
Мосгорсуд решит вопрос выселения Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках
Мосгорсуд решит вопрос принудительного выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила за 112 миллионов рублей Полина Лурье,... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T00:22+0300
2025-12-25T00:22+0300
бизнес
недвижимость
экономика
москва
мосгорсуд
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865895704.jpg?1766611325
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Мосгорсуд решит вопрос принудительного выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила за 112 миллионов рублей Полина Лурье, сообщили РИА Новости в суде. Судебное заседание назначено на 25 декабря в 16.00 мск. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила летом 2024 года у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в спорной квартире. Мосгорсуд также рассмотрит вопрос о снятии с регистрационного учета дочери и внучки певицы, которые там прописаны. В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявляла, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Аферисты обрабатывали певицу в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. По ее заявлению было возбуждено уголовное дело. Общий ущерб оценивался не менее чем в 317 миллионов рублей. Балашихинский городской суд приговорил четырех фигурантов на сроки от четырех до семи лет колонии и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, недвижимость, москва, мосгорсуд, верховный суд
Бизнес, Недвижимость, Экономика, МОСКВА, Мосгорсуд, Верховный суд
00:22 25.12.2025
 
Мосгорсуд решит вопрос выселения Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках

Мосгорсуд решит вопрос принудительного выселения Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Мосгорсуд решит вопрос принудительного выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила за 112 миллионов рублей Полина Лурье, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 25 декабря в 16.00 мск.
Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила летом 2024 года у Долиной за 112 миллионов рублей.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в спорной квартире.
Мосгорсуд также рассмотрит вопрос о снятии с регистрационного учета дочери и внучки певицы, которые там прописаны.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье.
Артистка заявляла, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение.
Аферисты обрабатывали певицу в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. По ее заявлению было возбуждено уголовное дело. Общий ущерб оценивался не менее чем в 317 миллионов рублей.
Балашихинский городской суд приговорил четырех фигурантов на сроки от четырех до семи лет колонии и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
 
ЭкономикаБизнесНедвижимостьМОСКВАМосгорсудВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала