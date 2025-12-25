Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: экс-советник Горбачева попал в ДТП в центре Москвы - 25.12.2025, ПРАЙМ
СМИ: экс-советник Горбачева попал в ДТП в центре Москвы
2025-12-25T07:11+0300
общество
москва
михаил горбачев
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. В центре столицы экс-советник и бывший помощник Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, Борис Славин, пострадал в результате наезда автомобиля Mercedes, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на осведомленный источник. "Авария произошла накануне вечером в центре Москвы. Восьмидесятичетырехлетний политолог попал под колеса авто", — говорится в сообщении. Как сообщил сын Славина, врачи диагностировали у его отца множество серьезных травм, включая закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и повреждения лица. В настоящее время Славин находится в реанимации в ГКБ имени Боткина. Борис Федорович Славин (родился 26 января 1941 года в Сталинграде) — советский и российский политолог, журналист и публицист. С 2000 года он сотрудничал с Михаилом Горбачевым как его помощник и соавтор.
москва
общество , москва, михаил горбачев
Общество , МОСКВА, Михаил Горбачев
07:11 25.12.2025
 
СМИ: экс-советник Горбачева попал в ДТП в центре Москвы

РЕН ТВ: экс-советник Горбачева Славин попал в аварию в центре Москвы

МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. В центре столицы экс-советник и бывший помощник Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, Борис Славин, пострадал в результате наезда автомобиля Mercedes, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на осведомленный источник.
"Авария произошла накануне вечером в центре Москвы. Восьмидесятичетырехлетний политолог попал под колеса авто", — говорится в сообщении.
Как сообщил сын Славина, врачи диагностировали у его отца множество серьезных травм, включая закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и повреждения лица. В настоящее время Славин находится в реанимации в ГКБ имени Боткина.
Борис Федорович Славин (родился 26 января 1941 года в Сталинграде) — советский и российский политолог, журналист и публицист. С 2000 года он сотрудничал с Михаилом Горбачевым как его помощник и соавтор.
