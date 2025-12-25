https://1prime.ru/20251225/moskva-865899932.html
СМИ: экс-советник Горбачева попал в ДТП в центре Москвы
СМИ: экс-советник Горбачева попал в ДТП в центре Москвы - 25.12.2025, ПРАЙМ
СМИ: экс-советник Горбачева попал в ДТП в центре Москвы
В центре столицы экс-советник и бывший помощник Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, Борис Славин, пострадал в результате наезда автомобиля... | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T07:11+0300
2025-12-25T07:11+0300
2025-12-25T07:11+0300
общество
москва
михаил горбачев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/1d/858013455_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a571cbe9ebca7442f0a7f7db7ca200d4.jpg
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. В центре столицы экс-советник и бывший помощник Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, Борис Славин, пострадал в результате наезда автомобиля Mercedes, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на осведомленный источник. "Авария произошла накануне вечером в центре Москвы. Восьмидесятичетырехлетний политолог попал под колеса авто", — говорится в сообщении. Как сообщил сын Славина, врачи диагностировали у его отца множество серьезных травм, включая закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и повреждения лица. В настоящее время Славин находится в реанимации в ГКБ имени Боткина. Борис Федорович Славин (родился 26 января 1941 года в Сталинграде) — советский и российский политолог, журналист и публицист. С 2000 года он сотрудничал с Михаилом Горбачевым как его помощник и соавтор.
https://1prime.ru/20251118/gazoprovod-864635952.html
https://1prime.ru/20250831/moskva-861542110.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/1d/858013455_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_255191e1b64f32db7c29ff31ffc27c64.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , москва, михаил горбачев
Общество , МОСКВА, Михаил Горбачев
СМИ: экс-советник Горбачева попал в ДТП в центре Москвы
РЕН ТВ: экс-советник Горбачева Славин попал в аварию в центре Москвы