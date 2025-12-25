Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВД рассказали, как заменить права в праздники - 25.12.2025
В МВД рассказали, как заменить права в праздники
Водителю необходимо заранее заменить права, если их срок действия истекает в нерабочие дни новогодних праздников, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Водителю необходимо заранее заменить права, если их срок действия истекает в нерабочие дни новогодних праздников, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ. В ведомстве отметили, что согласно пункту 5 положения №14 к постановлению правительства РФ №З53 действие российских водительских удостоверений, сроки которых истекают или истекли в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года включительно, продлены на 3 года. "В случае истечения срока действия водительского удостоверения в нерабочий день владельцу такого удостоверения необходимо заранее позаботиться о его замене", - сказали в пресс-службе. Правоохранители отметили, что действие водительского удостоверения, срок которого истекает или истек в указанный период, продлевается на 3 года с даты его фактического истечения и повторно не может быть продлен. При этом, как уточнили в МВД, порядок выдачи российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного не изменялся и производится без сдачи экзаменов.
бизнес, общество , россия, рф, мвд
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ, МВД
02:55 25.12.2025
 
В МВД рассказали, как заменить права в праздники

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Водителю необходимо заранее заменить права, если их срок действия истекает в нерабочие дни новогодних праздников, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
В ведомстве отметили, что согласно пункту 5 положения №14 к постановлению правительства РФ №З53 действие российских водительских удостоверений, сроки которых истекают или истекли в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года включительно, продлены на 3 года.
"В случае истечения срока действия водительского удостоверения в нерабочий день владельцу такого удостоверения необходимо заранее позаботиться о его замене", - сказали в пресс-службе.
Правоохранители отметили, что действие водительского удостоверения, срок которого истекает или истек в указанный период, продлевается на 3 года с даты его фактического истечения и повторно не может быть продлен. При этом, как уточнили в МВД, порядок выдачи российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного не изменялся и производится без сдачи экзаменов.
 
Заголовок открываемого материала