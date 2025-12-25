https://1prime.ru/20251225/mvd-865902243.html
МВД предупредило о новой версии мошеннической схемы "фейк-босс"
25.12.2025
МВД предупредило о новой версии мошеннической схемы "фейк-босс"
Мошенники под видом сотрудников или руководителей крупных инвестиционных компаний звонят жертве и под предлогом внутренней проверки или утечки данных предлагают
МВД предупредило о новой мошеннической схеме, направленной на инвесторов
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ.
Мошенники под видом сотрудников или руководителей крупных инвестиционных компаний звонят жертве и под предлогом внутренней проверки или утечки данных предлагают "безопасное решение" по переводу денег или выполнению указаний проверяющего, предупредили
в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Жертве пишет или звонит человек, представляющийся сотрудником или руководителем крупной инвестиционной компании. Злоумышленник сразу демонстрирует осведомленность - знает, что у человека есть счет у брокера, использует реальное название компании, имена действующих или вымышленных сотрудников. Повод формально "служебный": внутренняя проверка, утечка данных, взаимодействие с регулятором или правоохранительными органами", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что цель первого звонка - создать стрессовую ситуацию и подготовить гражданина к контакту со "вторым номером", якобы представителем правоохранительных органов.
После этого, как уточняют в МВД
, разговор переводят в закрытый формат: просят уйти в место, где "никто не слышит", апеллируют к срочности, конфиденциальности и ответственности, а при попытке усомниться оказывают давление под предлогом "повестки", "проверки", "уголовной ответственности".
По словам правоохранителей, цель схемы - предложить "безопасное решение", например, перевод средств, "временное укрытие" активов, выполнение указаний проверяющего.
"Рекомендуем любые коммуникации с инвестиционными компаниями осуществлять только по номерам телефонов, указанным на официальных сайтах", - заключили в ведомстве.