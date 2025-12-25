https://1prime.ru/20251225/mvd-865902243.html

МВД предупредило о новой версии мошеннической схемы "фейк-босс"

МВД предупредило о новой версии мошеннической схемы "фейк-босс" - 25.12.2025, ПРАЙМ

МВД предупредило о новой версии мошеннической схемы "фейк-босс"

Мошенники под видом сотрудников или руководителей крупных инвестиционных компаний звонят жертве и под предлогом внутренней проверки или утечки данных предлагают | 25.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-25T08:43+0300

2025-12-25T08:43+0300

2025-12-25T08:43+0300

мошенничество

мвд

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83272/33/832723363_0:299:3088:2036_1920x0_80_0_0_7b7ee63333ab05e40adc6477d52a7b4b.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Мошенники под видом сотрудников или руководителей крупных инвестиционных компаний звонят жертве и под предлогом внутренней проверки или утечки данных предлагают "безопасное решение" по переводу денег или выполнению указаний проверяющего, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Жертве пишет или звонит человек, представляющийся сотрудником или руководителем крупной инвестиционной компании. Злоумышленник сразу демонстрирует осведомленность - знает, что у человека есть счет у брокера, использует реальное название компании, имена действующих или вымышленных сотрудников. Повод формально "служебный": внутренняя проверка, утечка данных, взаимодействие с регулятором или правоохранительными органами", - говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что цель первого звонка - создать стрессовую ситуацию и подготовить гражданина к контакту со "вторым номером", якобы представителем правоохранительных органов. После этого, как уточняют в МВД, разговор переводят в закрытый формат: просят уйти в место, где "никто не слышит", апеллируют к срочности, конфиденциальности и ответственности, а при попытке усомниться оказывают давление под предлогом "повестки", "проверки", "уголовной ответственности". По словам правоохранителей, цель схемы - предложить "безопасное решение", например, перевод средств, "временное укрытие" активов, выполнение указаний проверяющего. "Рекомендуем любые коммуникации с инвестиционными компаниями осуществлять только по номерам телефонов, указанным на официальных сайтах", - заключили в ведомстве.

https://1prime.ru/20251223/mvd-865827030.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвд, россия