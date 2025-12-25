https://1prime.ru/20251225/nalog-865911481.html

Зеленский повысил налоги для банков

Зеленский повысил налоги для банков

МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов для банков с 25% до 50% с 2026 года, свидетельствуют данные на сайте украинского парламента. Депутат Рады Ярослав Железняк 3 декабря сообщил, что украинский парламент принял в целом законопроект о повышении налогов для банков с 25% до 50%. Он отмечал, что принятие законопроекта может принести в бюджет Украины от 360 до 551 миллион долларов в 2026 году и почти 120 миллионов долларов - в 2027 году. На сайте Рады под карточкой законопроекта появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского. Украинские СМИ ранее сообщали, что налоговая ставка в 50% для банков на Украине уже действовала в 2023 и 2024 годах. В этом году она составляет 25%.

