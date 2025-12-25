https://1prime.ru/20251225/nalog-865911481.html
Зеленский повысил налоги для банков
Зеленский повысил налоги для банков - 25.12.2025, ПРАЙМ
Зеленский повысил налоги для банков
Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов для банков с 25% до 50% с 2026 года, свидетельствуют данные на сайте украинского парламента. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T13:17+0300
2025-12-25T13:17+0300
2025-12-25T13:17+0300
финансы
банки
украина
владимир зеленский
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2adc0624504edd3d0daa9c2e6c7a3d7f.jpg
МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов для банков с 25% до 50% с 2026 года, свидетельствуют данные на сайте украинского парламента. Депутат Рады Ярослав Железняк 3 декабря сообщил, что украинский парламент принял в целом законопроект о повышении налогов для банков с 25% до 50%. Он отмечал, что принятие законопроекта может принести в бюджет Украины от 360 до 551 миллион долларов в 2026 году и почти 120 миллионов долларов - в 2027 году. На сайте Рады под карточкой законопроекта появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского. Украинские СМИ ранее сообщали, что налоговая ставка в 50% для банков на Украине уже действовала в 2023 и 2024 годах. В этом году она составляет 25%.
https://1prime.ru/20251224/ukraina-865889443.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_31793b539628f142010334b35b2479df.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, украина, владимир зеленский, рада
Финансы, Банки, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Рада
Зеленский повысил налоги для банков
Зеленский повысил налоги для банков с 25 до 50 процентов