Зеленский повысил налоги для банков - 25.12.2025
Зеленский повысил налоги для банков
Зеленский повысил налоги для банков - 25.12.2025, ПРАЙМ
Зеленский повысил налоги для банков
Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов для банков с 25% до 50% с 2026 года, свидетельствуют данные на сайте украинского парламента. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T13:17+0300
2025-12-25T13:17+0300
финансы
банки
украина
владимир зеленский
рада
МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов для банков с 25% до 50% с 2026 года, свидетельствуют данные на сайте украинского парламента. Депутат Рады Ярослав Железняк 3 декабря сообщил, что украинский парламент принял в целом законопроект о повышении налогов для банков с 25% до 50%. Он отмечал, что принятие законопроекта может принести в бюджет Украины от 360 до 551 миллион долларов в 2026 году и почти 120 миллионов долларов - в 2027 году. На сайте Рады под карточкой законопроекта появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского. Украинские СМИ ранее сообщали, что налоговая ставка в 50% для банков на Украине уже действовала в 2023 и 2024 годах. В этом году она составляет 25%.
украина
финансы, банки, украина, владимир зеленский, рада
Финансы, Банки, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Рада
13:17 25.12.2025
 
Зеленский повысил налоги для банков

Зеленский повысил налоги для банков с 25 до 50 процентов

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов для банков с 25% до 50% с 2026 года, свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.
Депутат Рады Ярослав Железняк 3 декабря сообщил, что украинский парламент принял в целом законопроект о повышении налогов для банков с 25% до 50%. Он отмечал, что принятие законопроекта может принести в бюджет Украины от 360 до 551 миллион долларов в 2026 году и почти 120 миллионов долларов - в 2027 году.
На сайте Рады под карточкой законопроекта появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского.
Украинские СМИ ранее сообщали, что налоговая ставка в 50% для банков на Украине уже действовала в 2023 и 2024 годах. В этом году она составляет 25%.
 
ФинансыБанкиУКРАИНАВладимир ЗеленскийРада
 
 
