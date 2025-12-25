https://1prime.ru/20251225/naselenie-865914965.html
Путин назвал долю занятых среди экономически активного населения
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Доля занятых среди экономически активного населения составила 97,8%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Для справки, тоже хотел бы сказать, что доля занятых среди экономически активного населения достигла 97,8%", - сказал Путин в ходе заседания Государственного совета.
https://1prime.ru/20251225/putin-865914452.html
