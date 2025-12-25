https://1prime.ru/20251225/nato-865918330.html

"Три-пять лет". На Западе высказались о плане войны НАТО с Россией

МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Планы НАТО на случай конфликта с Россией вызывают сомнения, так как правительства стран – участников альянса не предпринимают значительных действий для усиления его оборонительных возможностей, сообщает CNN."План есть, и в нем есть цифры. Но правительства не предпринимают необходимых шагов для его реализации. Мы по-прежнему размышляем, основываясь на том, чего не существует", — заявил старший научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг. Отмечается, что оборона НАТО основана не на реальных потенциалах. По мнению отставного британского генерала Ричарда Бэрронса, гражданское общество и политики Великобритании сосредоточены на своих внутренних делах, и в текущих условиях подготовка страны к возможному конфликту потребует около десяти лет. "Наш анализ и наши союзники говорят нам: ну, может быть, у вас есть три-пять лет. Однако, это вопрос воли, как общественной, так и политической, а также компетентности. Возможно, нам нужно работать лучше", — сказал он.В последние годы Москва отмечает беспрецедентный рост активности НАТО вблизи западных границ. Альянс расширяет свои действия, декларируя это как "сдерживание российской агрессии". В Кремле неоднократно выражали озабоченность увеличением сил военно-политического объединения в Европе. Президент России Владимир Путин в разговоре с американским журналистом Такером Карлсоном подробно заявил о том, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого логического смысла. Российский лидер подчеркнул, что западные политики часто запугивают свой народ мнимой российской угрозой, пытаясь отвлечь его от внутренних проблем, хотя, по его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

