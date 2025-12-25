Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Три-пять лет". На Западе высказались о плане войны НАТО с Россией - 25.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251225/nato-865918330.html
"Три-пять лет". На Западе высказались о плане войны НАТО с Россией
"Три-пять лет". На Западе высказались о плане войны НАТО с Россией - 25.12.2025, ПРАЙМ
"Три-пять лет". На Западе высказались о плане войны НАТО с Россией
Планы НАТО на случай конфликта с Россией вызывают сомнения, так как правительства стран – участников альянса не предпринимают значительных действий для усиления | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T17:06+0300
2025-12-25T17:06+0300
москва
владимир путин
нато
cnn
такер карлсон
великобритания
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_0:100:2199:1337_1920x0_80_0_0_ebdefb8afa1cb9939af6530a5bed03f2.jpg
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Планы НАТО на случай конфликта с Россией вызывают сомнения, так как правительства стран – участников альянса не предпринимают значительных действий для усиления его оборонительных возможностей, сообщает CNN."План есть, и в нем есть цифры. Но правительства не предпринимают необходимых шагов для его реализации. Мы по-прежнему размышляем, основываясь на том, чего не существует", — заявил старший научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг. Отмечается, что оборона НАТО основана не на реальных потенциалах. По мнению отставного британского генерала Ричарда Бэрронса, гражданское общество и политики Великобритании сосредоточены на своих внутренних делах, и в текущих условиях подготовка страны к возможному конфликту потребует около десяти лет. "Наш анализ и наши союзники говорят нам: ну, может быть, у вас есть три-пять лет. Однако, это вопрос воли, как общественной, так и политической, а также компетентности. Возможно, нам нужно работать лучше", — сказал он.В последние годы Москва отмечает беспрецедентный рост активности НАТО вблизи западных границ. Альянс расширяет свои действия, декларируя это как "сдерживание российской агрессии". В Кремле неоднократно выражали озабоченность увеличением сил военно-политического объединения в Европе. Президент России Владимир Путин в разговоре с американским журналистом Такером Карлсоном подробно заявил о том, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого логического смысла. Российский лидер подчеркнул, что западные политики часто запугивают свой народ мнимой российской угрозой, пытаясь отвлечь его от внутренних проблем, хотя, по его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://1prime.ru/20251225/ukraina-865899728.html
https://1prime.ru/20251224/ukraina-865892964.html
https://1prime.ru/20251225/chekhiya-865900735.html
москва
великобритания
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_142:0:2058:1437_1920x0_80_0_0_af0a27e7db8cab739d9544dbce1cad96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, владимир путин, нато, cnn, такер карлсон, великобритания, запад
МОСКВА, Владимир Путин, НАТО, CNN, Такер Карлсон, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЗАПАД
17:06 25.12.2025
 
"Три-пять лет". На Западе высказались о плане войны НАТО с Россией

CNN: планы НАТО на случай войны с РФ не выдерживают критики

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды. Архивное фото
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Планы НАТО на случай конфликта с Россией вызывают сомнения, так как правительства стран – участников альянса не предпринимают значительных действий для усиления его оборонительных возможностей, сообщает CNN.
"План есть, и в нем есть цифры. Но правительства не предпринимают необходимых шагов для его реализации. Мы по-прежнему размышляем, основываясь на том, чего не существует", — заявил старший научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
"Усилим давление": на Западе резко осадили Зеленского после слов о России
07:05
Отмечается, что оборона НАТО основана не на реальных потенциалах.
По мнению отставного британского генерала Ричарда Бэрронса, гражданское общество и политики Великобритании сосредоточены на своих внутренних делах, и в текущих условиях подготовка страны к возможному конфликту потребует около десяти лет.
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Постпред США при НАТО рассказал о гарантиях безопасности для Украины
Вчера, 22:54
"Наш анализ и наши союзники говорят нам: ну, может быть, у вас есть три-пять лет. Однако, это вопрос воли, как общественной, так и политической, а также компетентности. Возможно, нам нужно работать лучше", — сказал он.
В последние годы Москва отмечает беспрецедентный рост активности НАТО вблизи западных границ. Альянс расширяет свои действия, декларируя это как "сдерживание российской агрессии". В Кремле неоднократно выражали озабоченность увеличением сил военно-политического объединения в Европе.
Президент России Владимир Путин в разговоре с американским журналистом Такером Карлсоном подробно заявил о том, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого логического смысла. Российский лидер подчеркнул, что западные политики часто запугивают свой народ мнимой российской угрозой, пытаясь отвлечь его от внутренних проблем, хотя, по его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
"Жутко обидчив": в Киеве пришли в ярость после скандала с чешским министром
07:33
 
МОСКВАВладимир ПутинНАТОCNNТакер КарлсонВЕЛИКОБРИТАНИЯЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала