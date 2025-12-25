Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У России есть план на случай изъятия замороженных активов, заявил Новак - 25.12.2025, ПРАЙМ
У России есть план на случай изъятия замороженных активов, заявил Новак
У России есть план на случай изъятия замороженных активов, заявил Новак - 25.12.2025, ПРАЙМ
У России есть план на случай изъятия замороженных активов, заявил Новак
Россия разработала план ответа на возможное изъятие замороженных на Западе активов, он будет реализован при необходимости, заявил вице-премьер РФ Александр... | 25.12.2025, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863525984_0:187:2981:1863_1920x0_80_0_0_3b5f9b1615d9efa7d65cc2dd2155bb8b.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россия разработала план ответа на возможное изъятие замороженных на Западе активов, он будет реализован при необходимости, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Составлен соответствующий план и он будет реализован, если такие случаи будут возникать", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Он подчеркнул, что российский ответ будет зеркальным и "достаточно жестким". Еропейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД) - центрального депозитария в России. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов. Сам Банк России также подал иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear. Сумма иска составляет 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода.
11:52 25.12.2025
 
У России есть план на случай изъятия замороженных активов, заявил Новак

Новак: Россия разработала план ответа на возможное изъятие активов

© РИА Новости . Владимир Федоренко
 Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россия разработала план ответа на возможное изъятие замороженных на Западе активов, он будет реализован при необходимости, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Составлен соответствующий план и он будет реализован, если такие случаи будут возникать", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
"Самим нужнее". Кто вмешался в спор ЕС о российских активах
Вчера, 07:07
Он подчеркнул, что российский ответ будет зеркальным и "достаточно жестким".
Еропейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД) - центрального депозитария в России. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.
Сам Банк России также подал иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear. Сумма иска составляет 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода.
 
