У России есть план на случай изъятия замороженных активов, заявил Новак

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россия разработала план ответа на возможное изъятие замороженных на Западе активов, он будет реализован при необходимости, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Составлен соответствующий план и он будет реализован, если такие случаи будут возникать", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Он подчеркнул, что российский ответ будет зеркальным и "достаточно жестким". Еропейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД) - центрального депозитария в России. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов. Сам Банк России также подал иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear. Сумма иска составляет 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода.

