Новак озвучил прогноз по росту экономики на 2026 год

Новак озвучил прогноз по росту экономики на 2026 год

2025-12-25T11:55+0300

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Темпы роста ВВП России в 2026 году будут на уровне 2025 года, заявил вице-премьер России Александр Новак. "У нас темпы роста будут на уровне 2025 года, с выходом уже к 2027 году на устойчивые темпы роста, как среднемировые", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24". По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в текущем году вырастет на 1% после того, как вырос более чем на 4% в прошлом году. В следующем году министерство прогнозирует рост экономики страны на 1,3%, в 2027 году - на 2,7%.

