Новак озвучил прогноз по росту экономики на 2026 год - 25.12.2025
Новак озвучил прогноз по росту экономики на 2026 год
Новак озвучил прогноз по росту экономики на 2026 год - 25.12.2025, ПРАЙМ
Новак озвучил прогноз по росту экономики на 2026 год
Темпы роста ВВП России в 2026 году будут на уровне 2025 года, заявил вице-премьер России Александр Новак. | 25.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-25T11:55+0300
2025-12-25T11:55+0300
россия
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Темпы роста ВВП России в 2026 году будут на уровне 2025 года, заявил вице-премьер России Александр Новак. "У нас темпы роста будут на уровне 2025 года, с выходом уже к 2027 году на устойчивые темпы роста, как среднемировые", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24". По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в текущем году вырастет на 1% после того, как вырос более чем на 4% в прошлом году. В следующем году министерство прогнозирует рост экономики страны на 1,3%, в 2027 году - на 2,7%.
россия, александр новак
РОССИЯ, Александр Новак
11:55 25.12.2025
 
Новак озвучил прогноз по росту экономики на 2026 год

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Темпы роста ВВП России в 2026 году будут на уровне 2025 года, заявил вице-премьер России Александр Новак.
"У нас темпы роста будут на уровне 2025 года, с выходом уже к 2027 году на устойчивые темпы роста, как среднемировые", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
По прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в текущем году вырастет на 1% после того, как вырос более чем на 4% в прошлом году. В следующем году министерство прогнозирует рост экономики страны на 1,3%, в 2027 году - на 2,7%.
 
РОССИЯ, Александр Новак
 
 
